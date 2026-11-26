Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στον σταθμό του μετρό της Ομόνοιας, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένα σακίδιο που περιείχε πυροτεχνήματα εξερράγη. Το περιστατικό προκάλεσε φωτιά και διαδοχικούς ήχους έκρηξης, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διενέργεια έρευνας.

Το περιστατικό στον σταθμό της Ομόνοιας

Η φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη το μεσημέρι, σε έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς του μετρό της Αθήνας, αυτόν της Ομόνοιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένα σακίδιο, ή αλλιώς μια τσάντα, το οποίο περιείχε πυροτεχνήματα. Το περιεχόμενο του σακιδίου πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διαδοχικοί ήχοι έκρηξης που έγιναν αντιληπτοί από τους παρευρισκόμενους στον σταθμό.

Το συμβάν αυτό προκάλεσε άμεσα συναγερμό στην περιοχή της Ομόνοιας, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η έκρηξη και η επακόλουθη φωτιά σημειώθηκαν σε σημείο κοντά στο σταθμαρχείο, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αντίδραση για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού. Οι διαδοχικοί ήχοι των εκρήξεων ήταν αυτοί που έδωσαν το σήμα για την σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για ταχεία επέμβαση.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την εκδήλωση του περιστατικού και τον συναγερμό που σήμανε, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στον σταθμό του μετρό της Ομόνοιας. Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν ταχύτατα για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που είχε προκληθεί από την ανάφλεξη των πυροτεχνημάτων. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενισχύοντας την παρουσία των αρχών και διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Η άμεση επέμβαση των σωμάτων ασφαλείας ήταν καθοριστική. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής ξεκίνησαν αμέσως τις ενέργειες κατάσβεσης, ενώ οι αστυνομικοί ανέλαβαν να αποκλείσουν την περιοχή και να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών. Η συνεργασία μεταξύ της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ ήταν στενή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων στον πολυσύχναστο σταθμό του κέντρου της πρωτεύουσας.

Η διενέργεια της έρευνας

Μετά την άφιξη των δυνάμεων και την έναρξη των επιχειρήσεων, διενεργήθηκε μια ενδελεχής έρευνα από κοινού από την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σκοπός της κοινής αυτής έρευνας ήταν να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και να ελεγχθεί ο χώρος για την πιθανή ύπαρξη άλλων ύποπτων αντικειμένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο. Οι αρχές συνεργάστηκαν στενά για να καλύψουν κάθε πτυχή του συμβάντος.

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με προσοχή και λεπτομέρεια, δεν βρέθηκε κανένα άλλο ύποπτο αντικείμενο εντός του σταθμού. Η διαπίστωση αυτή ήταν σημαντική για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον χώρο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην πηγή της φωτιάς, δηλαδή στο σακίδιο με τα πυροτεχνήματα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες.

Η άμεση κατάσβεση και η αποχώρηση των δυνάμεων

Η φωτιά, η οποία είχε προκληθεί από την έκρηξη της τσάντας με τα πυροτεχνήματα, τέθηκε άμεσα υπό πλήρη έλεγχο και σβήστηκε γρήγορα από τους άνδρες της Πυροσβεστικής. Η αποτελεσματική και ταχύτατη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους του σταθμού ή σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Η άμεση αντίδραση ήταν καθοριστική για τον περιορισμό των επιπτώσεων του περιστατικού.

Με την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και αφού διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρχε πλέον κανένας κίνδυνος, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από το σημείο. Η κατάσταση στον σταθμό του μετρό της Ομόνοιας είχε πλέον εξομαλυνθεί πλήρως, μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του συμβάντος από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos