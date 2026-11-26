Ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από τον προγραμματισμό τα αντιδιαβρωτικά και μικρά αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Την παράδοση των έργων, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της άμεσης αποκατάστασης της Δυτικής Αττικής μετά την πυρκαγιά του τέλους Ιουλίου 2026, παρέλαβε σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2026, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ταχεία ολοκλήρωση και κόστος

Τα έργα, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω, είχαν συνολικό ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ως ανάδοχος αποκατάστασης ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η υλοποίηση των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και περατώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε πολύ νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο τετράμηνο χρονοδιάγραμμα. Η ταχύτητα αυτή ήταν κρίσιμη, καθώς τα έργα παραδόθηκαν πριν από την πλήρη ανάπτυξη της περιόδου των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων, προστατεύοντας έτσι τις περιοχές από πιθανούς κινδύνους πλημμυρών.

Στόχοι και διευρυμένο αντικείμενο των παρεμβάσεων

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν έχουν πολλαπλούς στόχους. Πρωταρχικός σκοπός είναι η συγκράτηση του εδάφους, των φερτών υλικών και των σπόρων, στοιχεία που θα συμβάλουν καθοριστικά στη φυσική αναγέννηση του δάσους. Παράλληλα, τα έργα αποσκοπούν στον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους, η οποία εντείνεται μετά από πυρκαγιές.

Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό μέλημα ήταν η προστασία των οικισμών της περιοχής. Μέσω των αντιπλημμυρικών έργων, επιδιώκεται η μείωση των άμεσων μεταπυρικών υδρολογικών κινδύνων, θωρακίζοντας τις κατοικημένες περιοχές από πλημμυρικά φαινόμενα.

Επέκταση του φυσικού αντικειμένου

Κατά την εξέλιξη των εργασιών, το φυσικό αντικείμενο προσαρμόστηκε στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούσαν στο πεδίο. Αυτή η προσαρμογή οδήγησε σε επέκταση των παρεμβάσεων, οι οποίες περιέλαβαν επιπλέον και απρόβλεπτες εργασίες, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις της μελέτης σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων.

Συγκεκριμένα, η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης ανήλθε στα 4.458 στρέμματα, έναντι των 4.189 στρεμμάτων που προέβλεπε η αρχική μελέτη. Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή 274.613 μέτρων κορμοδεμάτων, 176.946 μέτρων κλαδοδεμάτων και 1.291,40 τετραγωνικών μέτρων ξυλοφραγμάτων, δείχνοντας το εύρος των εκτελεσθέντων εργασιών.

Συνεργασία και ανθρώπινο δυναμικό

Στο πεδίο των εργασιών απασχολήθηκαν συνολικά 97 δασεργάτες. Αυτοί προέρχονταν από τέσσερις διαφορετικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ): τον ΔΑΣΕ Αθαμανίας Καλαμπάκας, τον ΔΑΣΕ Στουρναρέικων Τρικάλων, τον ΔΑΣΕ Καρπενησίου Ευρυτανίας και τον ΔΑΣΕ Μίστρου Ευβοίας «Η ΕΛΙΜΠΟΣ». Η συνεργασία αυτών των συνεταιρισμών υπήρξε καθοριστική για την ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων.

Δήλωση του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προέβη σε δήλωση σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων. «Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, δεσμευτήκαμε τον Σεπτέμβριο ότι τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ και σήμερα παραδίδονται νωρίτερα από το προβλεπόμενο, προλαβαίνοντας τις μεγάλες χειμερινές βροχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι «Αυτό το αποτέλεσμα έγινε πράξη χάρη στη στενή συνεργασία του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, των τοπικών Βουλευτών, της Δασικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου και του ιδιώτη αναδόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και με τον καθημερινό μόχθο των δασικών συνεταιρισμών και των δασεργατών μας». Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τέλος ότι «Ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου λειτουργεί πάντα με την απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα και επίβλεψη».

Με πληροφορίες από: Newsit