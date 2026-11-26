Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Πάνω από 240 αφίξεις σε λίγες ώρες

Πάνω από 240 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης και της Γαύδου το τελευταίο εικοσιτετράωρο, σε μια σειρά από περιστατικά που καταγράφηκαν εντός ολίγων ωρών. Οι αφίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία για ένα νέο μαζικό κύμα, ιδίως λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Τα πρώτα περιστατικά στα ανοιχτά της Κρήτης

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, σκάφη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν τρεις λέμβους που μετέφεραν συνολικά 92 άτομα στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης. Οι διασώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την άμεση επέμβαση των λιμενικών δυνάμεων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ημέρας με αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή.

Οι επιβαίνοντες στις λέμβους περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια από τα λιμενικά σκάφη, ενώ οι αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την παροχή πρώτων βοηθειών, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο.

Εντοπισμός από drone της FRONTEX στους Καλούς Λιμένες

Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, ένα drone της FRONTEX εντόπισε μια ομάδα περίπου 53 ατόμων ανοιχτά των Καλών Λιμένων, μια περιοχή που βρίσκεται στα νότια του Ηρακλείου. Ο εντοπισμός αυτός οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Στην επιχείρηση περισυλλογής συνέδραμαν και παραπλέοντα δεξαμενόπλοια, τα οποία παρείχαν βοήθεια για την ασφαλή μεταφορά των μεταναστών. Μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης, οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου και αποβιβάστηκαν.

Από εκεί, ακολούθησε η οδική μεταφορά τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας που βρίσκεται στην Αγιά Χανίων. Εκεί, τους παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα και υποστήριξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Νέες αφίξεις νότια της Γαύδου

Λίγη ώρα αργότερα, η αυξημένη δραστηριότητα συνεχίστηκε και πάλι νότια της Γαύδου, όπου ένα drone της FRONTEX εντόπισε δύο ακόμη βάρκες. Στις βάρκες αυτές επέβαιναν συνολικά 95 άτομα, επιβεβαιώνοντας την ένταση των ροών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Αιγαίου.

Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν άμεσα από πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έσπευσε στο σημείο του εντοπισμού. Η επιχείρηση διάσωσης διεξήχθη με ταχύτητα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των ατόμων.

Όπως και στα προηγούμενα περιστατικά της ημέρας, οι διασωθέντες από τη Γαύδο μεταφέρθηκαν επίσης στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων. Εκεί, υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υγειονομικού ελέγχου, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Συνολικός απολογισμός και ανησυχία

Συνολικά, μέσα σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών, οι μεταναστευτικές αφίξεις στο νησί της Κρήτης ξεπέρασαν τα 240 άτομα. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει μια σημαντική και απότομη αύξηση των ροών προς την περιοχή, θέτοντας σε εγρήγορση τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρμόδιες αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την πιθανότητα ενός νέου, πιο μαζικού κύματος αφίξεων στο άμεσο μέλλον. Η ανησυχία αυτή εντείνεται δεδομένου του καλού καιρού που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος συχνά ευνοεί τέτοιου είδους θαλάσσιες διελεύσεις.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και υποδοχής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το Λιμενικό Σώμα και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της FRONTEX, οι οποίες συνδράμουν στις προσπάθειες επιτήρησης και διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki