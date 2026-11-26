Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προχώρησαν στην εξιχνίαση μίας ακόμη τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένου στην Πιερία. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή», κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα 33 χρυσές λίρες. Για την υπόθεση αυτή, που έλαβε χώρα στις 27 Αυγούστου 2026, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας άνδρας.

Σε βάρος του άνδρα που φέρεται να παρέλαβε τις λίρες από την οικία του ηλικιωμένου, σχηματίστηκε δικογραφία. Η δικογραφία αυτή πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση του συνεργού του και τη διαπίστωση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Η μέθοδος της εξαπάτησης και η απώλεια των χρυσών λιρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, η απάτη στις 27 Αυγούστου 2026 εκτυλίχθηκε με έναν συνεργό του ταυτοποιημένου άνδρα να τηλεφωνεί στον ηλικιωμένο. Ο τηλεφωνητής συστήθηκε ως ο λογιστής του θύματος και τον ενημέρωσε ότι ήταν απαραίτητο να ασφαλίσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι του.

Του είπε πως σε αντίθετη περίπτωση, θα του επιβαλλόταν ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ο ηλικιωμένος, πεισμένος από τα λεγόμενα του ψεύτικου λογιστή, παρέδωσε τις 33 χρυσές λίρες στον άνδρα που προσήλθε στο σπίτι του για να τις παραλάβει.

Προηγούμενη παρόμοια υπόθεση τον Ιούνιο

Το περιστατικό του Αυγούστου δεν είναι το μοναδικό στην Πιερία που αφορά ψεύτικους «λογιστές» που στοχεύουν ηλικιωμένους. Μόλις λίγες μέρες πριν, οι ίδιοι αστυνομικοί είχαν εξιχνιάσει μια παρόμοια υπόθεση που είχε συμβεί στις 16 Ιουνίου 2026. Τότε, οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, παριστάνοντας επίσης τον λογιστή της.

Της είχαν πει ότι τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι έπρεπε να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Ο λόγος, όπως της είχαν αναφέρει, ήταν για να αποφύγει την επιβολή προστίμου. Μέσω αυτής της μεθόδου, της απέσπασαν μία χρυσή λίρα και διάφορα κοσμήματα, των οποίων η συνολική αξία ανερχόταν στις 4.000 ευρώ. Και σε εκείνη την περίπτωση, ένας άνδρας ταυτοποιήθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Άλλη μια απάτη τον Μάιο με την ίδια μέθοδο

Η σειρά των τηλεφωνικών απατών στην περιοχή της Πιερίας περιλαμβάνει και ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις 22 Μαΐου 2026. Σε αυτή την περίπτωση, μια γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν συνεργός των δραστών, τηλεφώνησε σε μια άλλη ηλικιωμένη. Παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστηρίου και χρησιμοποίησε παρόμοια επιχειρήματα.

Συγκεκριμένα, της ανέφερε ότι ήταν απαραίτητο να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να μην της επιβληθεί πρόστιμο. Η απάτη αυτή εντάσσεται στο ίδιο μοτίβο εξαπάτησης ηλικιωμένων, το οποίο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα στην περιοχή.

Συστάσεις της αστυνομίας για προστασία από τις απάτες

Λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση των τηλεφωνικών απατών, η αστυνομία απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ιδίως τους ηλικιωμένους. Προτρέπει όποιον δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα να επικοινωνήσει άμεσα με τον πραγματικό του λογιστή ή με κάποιον οικείο του πρόσωπο. Είναι σημαντικό η επικοινωνία αυτή να γίνει από άλλη τηλεφωνική συσκευή.

Αυτή η προφύλαξη κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι δράστες ενδέχεται να παραμένουν ακόμη στη «γραμμή» και να παρακολουθούν την εξέλιξη της επικοινωνίας. Η επαγρύπνηση και η άμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών μπορούν να αποτρέψουν παρόμοιες απάτες και την απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Newsit