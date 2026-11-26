Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου 2026, σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Βούλας, όταν ένας 15χρονος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του. Ο νεαρός διακομίστηκε άμεσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη μετά από χρήση άγνωστης ουσίας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Το περιστατικό στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο

Το πρωινό της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου 2026, επικράτησαν σκηνές πανικού σε ιδιωτικό σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας. Ένας μαθητής, ηλικίας 15 ετών, ο οποίος φοιτά στην Α΄ Λυκείου, έχασε τις αισθήσεις του εντός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπευθύνων του εκπαιδευτηρίου, καθώς η κατάσταση του ανήλικου μαθητή κρίθηκε σοβαρή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός μαθητής βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων οδήγησε στην κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να διακομιστεί ο μαθητής σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Άμεση διακομιδή και κατάσταση υγείας

Αμέσως μετά την εκδήλωση του περιστατικού, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο ιδιωτικό σχολείο της Βούλας. Το ιατρικό προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο μαθητή και τον διακόμισε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε κλινική για εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Ο 15χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα του αρχικού συμβάντος, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, φέρεται να έχει απώλεια μνήμης και να μην θυμάται προς το παρόν τίποτα από τα γεγονότα που προηγήθηκαν της λιποθυμίας του.

Πληροφορίες για χρήση άγνωστης ουσίας

Οι πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες που συνδέονται με το περιστατικό κάνουν λόγο για χρήση άγνωστης ουσίας από τον 15χρονο μαθητή. Μάλιστα, κατά τη δική του δήλωση, ο νεαρός φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας, γεγονός που οδήγησε στην ημιλιπόθυμη κατάστασή του.

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτές τις πληροφορίες, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διερεύνηση του συμβάντος. Η ταυτοποίηση της ουσίας που φέρεται να κατανάλωσε ο μαθητής αποτελεί προτεραιότητα για τις αρχές, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεών του.

Έρευνα των αρχών και κινητοποίηση οικείων

Από την πρώτη στιγμή που σήμανε συναγερμός στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, κλήθηκαν και οι οικείοι του 15χρονου μαθητή. Η μητέρα του ήταν αυτή που έσπευσε πρώτη στο σημείο, ενημερωμένη για την κατάσταση της υγείας του παιδιού της και την ανάγκη για άμεση παρουσία.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστωθεί ποια ουσία κατανάλωσε ο ανήλικος μαθητής και, κυρίως, ποιος του την έδωσε. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού και θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανσή του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit