Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη Ναύπακτο σε συλλήψεις δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 14 ετών, καθώς και τριών γονέων τους, έπειτα από ένα περιστατικό τραυματισμού αθλήτριας. Ο τραυματισμός της αθλήτριας φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα βόλεϊ. Το συμβάν έλαβε χώρα σε αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Κόροιβος και Ομόνοια.

Οι συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Οι αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας στη Ναύπακτο προχώρησαν σε χειροπέδες για δύο ανήλικα άτομα, ηλικίας 17 και 14 ετών. Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των συγκεκριμένων ανηλίκων, στο πλαίσιο της έρευνας για τον τραυματισμό της αθλήτριας. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη.

Η ΕΛΑΣ ενήργησε άμεσα μετά την αναφορά του συμβάντος, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η αθλήτρια. Η δράση των αστυνομικών αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων, τόσο των ανηλίκων όσο και των γονέων τους, οι οποίοι φέρονται να φέρουν ευθύνες για την παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Το περιστατικό στον αγώνα βόλεϊ

Το περιστατικό που οδήγησε στις συλλήψεις έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ στη Ναύπακτο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μία αθλήτρια της ομάδας του Κόροιβου τραυματίστηκε από αεροβόλο όπλο, ενώ βρισκόταν εντός του αγωνιστικού χώρου. Η αναμέτρηση στην οποία σημειώθηκε το συμβάν ήταν μεταξύ του Κόροιβου και της Ομόνοιας.

Ο τραυματισμός της παίκτριας εντοπίστηκε στον μηρό της, προκαλώντας ένα ερυθρό σημάδι. Οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 14 ετών, φέρονται να είναι τα άτομα που πυροβόλησαν με το αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της αθλήτριας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η αστυνομική έρευνα και τα πειστήρια

Μετά τον τραυματισμό της αθλήτριας, ξεκίνησε άμεσα αστυνομική έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και πειστηρίων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας επιβεβαίωσε τις ενέργειες αυτές.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής διερεύνησης, εντοπίστηκαν δύο σφαιρίδια, τα οποία θεωρήθηκαν κρίσιμα πειστήρια για την υπόθεση. Τα σφαιρίδια αυτά κατασχέθηκαν από τις αρχές και αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε. Η εύρεση και κατάσχεσή τους είναι σημαντική για την τεκμηρίωση των κατηγοριών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Σε βάρος των δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 14 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, η οποία διέπει τη διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, λόγω της χρήσης του αεροβόλου όπλου.

Πέραν των παραπάνω, στους ανήλικους αποδίδεται και η κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης, καθώς ο τραυματισμός της αθλήτριας ήταν άμεσο αποτέλεσμα των πράξεών τους. Παράλληλα, οι τρεις γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, μία κατηγορία που αφορά την ευθύνη των κηδεμόνων για την επίβλεψη των ανηλίκων.

Με πληροφορίες από: Enikos