Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απολογία του στον ανακριτή. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται ως συνεργάτης αρχιμανδρίτη, αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η υπόθεση, που αφορά δεκάδες πίνακες που παρουσιάζονταν ως αυθεντικά έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, αποκαλύφθηκε πριν από τρεις ημέρες από το ελληνικό FBI.

Η απολογία και οι περιοριστικοί όροι

Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη να προσπαθεί να πουλήσει πλαστά έργα τέχνης στη χώρα μας, απολογήθηκε νωρίτερα σε ανακριτή για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του. Αυτός ο όρος είναι γνωστός και ως «παρών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο ανακριτικό γραφείο, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως τα έργα τέχνης ήταν πλαστά. Επίσης, ανέφερε ότι τα έργα αυτά επήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου. Το κατηγορητήριο εναντίον του περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι ισχυρισμοί για την προέλευση των έργων

Ο 44χρονος φέρεται να αποδέχεται ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του αρχιμανδρίτη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Οι ενέργειές του, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, γίνονταν από τις ΗΠΑ, και αφορούσαν έργα που ο ίδιος κατείχε από ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτός ο ισχυρισμός υποδηλώνει μια αλυσίδα στην κατοχή των έργων, με τον 44χρονο να βρίσκεται στο ενδιάμεσο στάδιο.

Από την πλευρά του, ο αρχιμανδρίτης, ο οποίος δεν έχει ακόμη συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης, φέρεται να υποστηρίζει ότι αγόρασε τους πίνακες από τρίτο πρόσωπο, θεωρώντας τους γνήσιους. Επιπλέον, δηλώνει ότι διαθέτει τα σχετικά παραστατικά αγοράς τους, προσπαθώντας να τεκμηριώσει την καλή του πίστη ως προς την αυθεντικότητα των έργων που είχε στην κατοχή του.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η αξία των πινάκων

Η υπόθεση της παράνομης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Αττική ήρθε στο φως πριν από τρεις ημέρες, χάρη στις έρευνες και τις ενέργειες του ελληνικού FBI. Οι αρχές αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο κύκλωμα που προσπαθούσε να διαθέσει στην αγορά έργα τέχνης, τα οποία παρουσιάζονταν ως δημιουργίες γνωστών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν αυθεντικά.

Από τις ενδελεχείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν δεκάδες πίνακες. Η συνολική αξία αυτών των έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει το μέγεθος της απάτης και την πιθανή οικονομική ζημία που θα προκαλούσε η επιτυχής πώληση των πλαστών αυτών έργων.

Σύλληψη στους Αμπελόκηπους και συγκεκριμένα έργα

Ο 44χρονος συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, έπειτα από σχετική καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές. Η καταγγελία αφορούσε την ανάρτηση προς πώληση δύο πινάκων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα συγκεκριμένα έργα αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, ωστόσο φέρονταν να είναι πλαστά.

Εκτός από την πλαστότητα των ίδιων των έργων, οι πίνακες συνοδεύονταν και από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις κατηγορίες για διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς υπήρχε μια οργανωμένη προσπάθεια παραπλάνησης των ενδιαφερόμενων αγοραστών σχετικά με την αυθεντικότητα και την αξία των έργων τέχνης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis