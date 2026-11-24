Ο αγώνας της Formula 1 στο Λας Βέγκας προσέφερε μία πρωτόγνωρη εικόνα σε οδηγούς και φιλάθλους, με πολλούς παράγοντες να συμβάλουν στο θέαμα. Το Grand Prix Λας Βέγκας του 2026 ήταν ένας από τους πιο ασυνήθιστους αγώνες στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. Μέσα σε 50 γύρους καταγράφηκαν 352 προσπεράσματα, αριθμός που συνιστά νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ η πρώτη θέση άλλαξε χέρια 35 φορές.

Παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τους αντιπάλους του, ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να επικρατήσει, με τους πέντε πρώτους οδηγούς να τερματίζουν με διαφορά μικρότερη από τρία δευτερόλεπτα.

Το ιστορικό ρεκόρ προσπερασμάτων

Στο Grand Prix Λας Βέγκας του 2026, οι φίλαθλοι και οι οδηγοί έγιναν μάρτυρες ενός αγώνα που έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις 50 γύρους, σημειώθηκαν 352 προσπεράσματα, ένα νούμερο που, σύμφωνα με τη Formula 1, αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Η ένταση του αγώνα ήταν τέτοια που η πρωτοπορία άλλαξε χέρια συνολικά 35 φορές, αναδεικνύοντας τις συνεχείς μονομαχίες στην πίστα.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε τελικά να επικρατήσει, παρά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχτηκε από τους αντιπάλους του. Η ανταγωνιστικότητα ήταν τόσο μεγάλη που οι πέντε πρώτοι οδηγοί που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού είχαν διαφορά μικρότερη από τρία δευτερόλεπτα μεταξύ τους, υπογραμμίζοντας την οριακή μάχη για τις κορυφαίες θέσεις.

Οι παράγοντες που ευνόησαν το θέαμα

Το πρωτόγνωρο θέαμα που παρακολουθήσαμε στη Νεβάδα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στους κανονισμούς των μονάδων ισχύος του 2026. Όπως εξηγήθηκε στην εκπομπή Pole Position by Allwyn τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η συγκεκριμένη πίστα διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που ευνοούν τις μάχες μεταξύ των μονοθεσίων.

Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάστηκαν φέτος με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν ένας αγώνας όπου το προσπέρασμα δεν εξασφάλιζε απαραίτητα και τη διατήρηση της θέσης, διατηρώντας το ενδιαφέρον αμείωτο καθ' όλη τη διάρκεια.

Η χάραξη της πίστας: Ευθείες και φρεναρίσματα

Η χάραξη του Las Vegas Strip Circuit διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Περιλαμβάνει μεγάλες ευθείες, αργές στροφές και δυνατά φρεναρίσματα, στοιχεία που δημιουργούν ευκαιρίες για προσπεράσματα. Από τα 6,2 χιλιόμετρα του γύρου, περίπου 1,9 χιλιόμετρα καλύπτονται στη μεγάλη ευθεία της Στριπ, η οποία καταλήγει στη στροφή 14.

Αυτό το τμήμα της πίστας επιτρέπει στα μονοθέσια να αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες και προσφέρει αρκετό χρόνο στον οδηγό που ακολουθεί για να πλησιάσει τον προπορευόμενο και να επιχειρήσει προσπέρασμα. Η σχεδίαση της πίστας ακολουθεί συγκεκριμένη φιλοσοφία, καθώς από την επιστροφή της Formula 1 στο Λας Βέγκας το 2023, η διαδρομή σχεδιάστηκε με έμφαση στις μεγάλες περιόδους επιτάχυνσης και στις ζώνες φρεναρίσματος που δημιουργούν ευκαιρίες προσπεράσματος. Παρόλο που δεν σχεδιάστηκε για τις μονάδες ισχύος του 2026, τα χαρακτηριστικά της αποδείχθηκαν ιδανικά για να αναδείξουν την επίδρασή τους.

Η απουσία γρήγορων στροφών και το slipstream

Εξίσου σημαντικό για το θέαμα ήταν ότι απουσιάζουν οι παρατεταμένες γρήγορες στροφές, στις οποίες τα μονοθέσια που ακολουθούν συνήθως χάνουν σημαντική αεροδυναμική απόδοση. Στο Λας Βέγκας, οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να παραμένουν κοντά στους αντιπάλους τους στα πιο αργά τμήματα της πίστας και να εκμεταλλεύονται αμέσως την επόμενη ευθεία για να επιτεθούν.

Το βασικό χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν η τεράστια επίδραση του slipstream. Ένα μονοθέσιο που ακολουθεί κάποιο άλλο συναντά μικρότερη αντίσταση αέρα, με αποτέλεσμα να μπορεί να αναπτύξει υψηλότερη ταχύτητα στην ευθεία. Στο Λας Βέγκας, αυτή η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη ώστε ακόμη και οδηγοί με ανταγωνιστικά μονοθέσια να δυσκολεύονται να απομακρυνθούν από όσους βρίσκονταν πίσω τους. Ο Kimi Antonelli αναδείχθηκε ως ο Speed Master στην ευθεία της Στριπ, φτάνοντας τα 363 χιλιόμετρα την ώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta