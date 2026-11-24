Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σήμανε συναγερμός στις αρχές και ειδικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στην περιοχή Φυλής, στα Άνω Λιόσια. Ένας 56χρονος άνδρας έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Το χρονικό της πτώσης και η ενημέρωση των αρχών

Το περιστατικό της πτώσης του 56χρονου ημεδαπού άνδρα στο φρεάτιο ανελκυστήρα συνέβη στην περιοχή Φυλής, στα Άνω Λιόσια. Η ενημέρωση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Ο άνδρας τραυματίστηκε συνεπεία της πτώσης του, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο συναγερμός σήμανε αμέσως μετά την ενημέρωση, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η περιοχή Φυλής, στα Άνω Λιόσια, έγινε το επίκεντρο της προσοχής, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έπρεπε να μεταβούν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και να προχωρήσουν στον ασφαλή απεγκλωβισμό του τραυματία από το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού με ισχυρές δυνάμεις

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του 56χρονου, το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Συνολικά, οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος. Οι πυροσβεστικές δυνάμες προήλθαν από τον 10ο και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, εξασφαλίζοντας την ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση στην κλήση για βοήθεια.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστών και των οχημάτων ήταν άμεση, με στόχο την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθειας στον τραυματισμένο άνδρα. Η φύση του περιστατικού, δηλαδή η πτώση σε φρεάτιο ανελκυστήρα, απαιτούσε εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία για την ασφαλή προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό του ατόμου.

Αίσιο τέλος για τον τραυματία

Οι πυροσβέστες, φτάνοντας στο σημείο της πτώσης, προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα με προσοχή και επαγγελματισμό. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον απεγκλωβισμό του 56χρονου λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, φέρνοντας τον άνδρα σε ασφαλές σημείο εκτός του φρεατίου.

Η παροχή βοήθειας στον 56χρονο ημεδαπό άνδρα στην περιοχή Φυλής Άνω Λιοσίων ολοκληρώθηκε με τον επιτυχή απεγκλωβισμό του. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο από το σημείο της πτώσης, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του τραυματισμού του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Παραλαβή από το ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του από τους πυροσβέστες, ο 56χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο βρισκόταν ήδη στο σημείο, έτοιμο να παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον τραυματία σε νοσοκομείο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική εξέταση και περίθαλψη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των τραυματισμών του συνεπεία της πτώσης στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Η άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit