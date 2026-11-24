Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης ενός κεντρικού τμήματος του αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή του Περάματος. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε υποστεί θραύση, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του.

Πριν από την οριστική ολοκλήρωση των αρχικών παρεμβάσεων, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησαν μια ενδελεχή επιθεώρηση του δικτύου, η οποία αποκάλυψε την ανάγκη για περαιτέρω εργασίες, οδηγώντας σε μια προληπτική επέκταση του έργου.

Ολοκλήρωση αρχικών εργασιών στον αγωγό αποχέτευσης

Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε με επιτυχία την αντικατάσταση του τμήματος του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης που βρισκόταν στο Πέραμα. Το συγκεκριμένο σημείο είχε υποστεί σοβαρή θραύση, γεγονός που απαιτούσε άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των λυμάτων και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.

Οι εργασίες διεξήχθησαν μεθοδικά, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του δικτύου σε πλήρη λειτουργία. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης σηματοδότησε την επίλυση του άμεσου προβλήματος που είχε προκύψει στον αγωγό.

Ο τηλεοπτικός έλεγχος του δικτύου και τα ευρήματα

Πριν από την οριστική περάτωση των αρχικών εργασιών, τα εξειδικευμένα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ προχώρησαν σε έναν εκτεταμένο τηλεοπτικό έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος. Αυτή η διαδικασία αποτελεί πάγια τακτική σε κάθε αντίστοιχη επέμβαση, επιτρέποντας την λεπτομερή επιθεώρηση της εσωτερικής κατάστασης των αγωγών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, εντοπίστηκαν εκτεταμένες φθορές και σημαντικά προβλήματα σε τμήματα του αγωγού, τόσο πριν όσο και μετά από το σημείο της αρχικής βλάβης. Οι φθορές αυτές κρίθηκαν σοβαρές και δυνητικά επικίνδυνες για τη μελλοντική λειτουργία του δικτύου, υποδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση.

Προληπτική επέκταση των εργασιών αντικατάστασης

Με βάση τα ανησυχητικά ευρήματα που προέκυψαν από τον τηλεοπτικό έλεγχο, η ΕΥΔΑΠ έλαβε την απόφαση να προχωρήσει προληπτικά στην αντικατάσταση και των τμημάτων του αγωγού όπου εντοπίστηκαν οι επιπλέον φθορές. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή μελλοντικών βλαβών και στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας του συνολικού δικτύου.

Η επέκταση των εργασιών γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για νέες παρεμβάσεις στην περιοχή στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του αγωγού αποχέτευσης για τους κατοίκους του Περάματος.

Εντατικοποίηση των εργασιών και μέτρα διασφάλισης

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκτεταμένες εργασίες το συντομότερο δυνατόν, η ΕΥΔΑΠ έχει κινητοποιήσει τρία τεχνικά συνεργεία. Αυτά τα συνεργεία θα εργάζονται παράλληλα, σε τρία διαφορετικά μέτωπα, καλύπτοντας τις ανάγκες του έργου σε 24ωρη βάση. Η εντατικοποίηση αυτή στοχεύει στην επίσπευση της αποκατάστασης και της αναβάθμισης του δικτύου.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, έχει τεθεί σε λειτουργία μια προσωρινή παράκαμψη του δικτύου αποχέτευσης. Αυτό το μέτρο διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος για όλες τις κατοικίες της περιοχής, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών κατά την εκτέλεση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit