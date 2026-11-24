Δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 21 και 19 ετών, συνελήφθησαν στα Τρίκαλα μετά από μία επεισοδιακή καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν μία γυναίκα, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, και την έπεισαν να τους ρίξει από το μπαλκόνι της σακούλα με κοσμήματα και χρήματα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν άμεσα στο θύμα της απάτης.

Η απάτη με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος

Το περιστατικό της απάτης έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) στην πόλη των Τρικάλων. Οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη γυναίκα, παρουσιάζοντας εαυτούς ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μία υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, κατάφεραν να την πείσουν για τις προθέσεις τους.

Στη συνέχεια, οι νεαροί έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει σε μία σακούλα διάφορα κοσμήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ. Της ζήτησαν να ρίξει τη σακούλα από το μπαλκόνι του σπιτιού της, στην αυλή, προκειμένου να την παραλάβουν.

Ο εντοπισμός των δραστών και η αρχική φυγή

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό της απάτης. Στο πλαίσιο των ερευνών, εντόπισαν έναν 21χρονο να κινείται ύποπτα στην περιοχή, κοντά στην οικία της γυναίκας που είχε πέσει θύμα. Ο νεαρός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, και πριν προλάβει να παραλάβει τα αντικείμενα που είχε ρίξει η γυναίκα, τράπηκε σε φυγή.

Ο 21χρονος δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες υποδείξεις των αστυνομικών για έλεγχο και επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο. Οδηγός του οχήματος ήταν ο 19χρονος συνεργός του, ο οποίος τον περίμενε.

Επικίνδυνη καταδίωξη και σύλληψη από την ομάδα ΔΙΑΣ

Μετά την επιβίβαση του 21χρονου στο όχημα, οι δύο δράστες ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγουν από την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση και η αποτελεσματική επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ υπήρξε καθοριστική. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα των δραστών και να τους συλλάβουν. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου η σακούλα που περιείχε τα χρήματα και τα κοσμήματα της γυναίκας.

Ευρήματα και περαιτέρω ενέργειες

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 19χρονος δεν είχε προβεί, όπως όφειλε βάσει νόμου, σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, δηλαδή τα κοσμήματα και τα χρήματα, αποδόθηκαν άμεσα στην ιδιοκτήτριά τους, η οποία είχε πέσει θύμα της απάτης. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Enikos