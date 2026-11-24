Το δίκτυο καμερών ελέγχου ταχύτητας στην Αττική Οδό αποτελεί σημείο ιδιαίτερης προσοχής για τους οδηγούς, καθώς καταγράφονται συχνά υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας σε διάφορα σημεία του αυτοκινητοδρόμου. Η οδός, με μήκος περίπου 70 χιλιομέτρων, διαθέτει διαφορετικά όρια ταχύτητας ανά τμήμα, ενώ η παρουσία των καμερών συμβάλλει στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι κάμερες στην Αττική Οδό και η λειτουργία τους

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένα στοιχεία, στο δίκτυο της Αττικής Οδού λειτουργούν 30 κάμερες που έχουν ως σκοπό τη βεβαίωση παραβάσεων ταχύτητας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν έχουν όλες οι κάμερες την ίδια λειτουργία. Ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται για την απλή παρακολούθηση της κυκλοφορίας, ενώ άλλες είναι ειδικά ρυθμισμένες για την καταγραφή παραβάσεων, οι οποίες στη συνέχεια βεβαιώνονται από την Τροχαία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στις ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών ορίων. Αυτές οι πινακίδες μπορούν να αλλάζουν την επιτρεπόμενη ταχύτητα ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, απαιτώντας συνεχή προσαρμογή από τους οδηγούς.

Σημεία ελέγχου και τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Ένα συγκεκριμένο σημείο όπου έχει αναφερθεί η ύπαρξη κάμερας είναι το 7ο χιλιόμετρο της δυτικής σύνδεσης της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σε αυτό το σημείο, το όριο ταχύτητας είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα και ισχύει και στις δύο κατευθύνσεις.

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια ταχύτητας, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις. Συγκεκριμένα, για κίνηση με ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 χιλιομέτρων την ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας, ή άνω των 120 χιλιομέτρων την ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο (εφόσον δεν εφαρμόζεται αυστηρότερη κύρωση), το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες.

Επέκταση της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην Αττική

Η ηλεκτρονική επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική Οδό, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους δρόμους της Αττικής. Ήδη από τις 28 Μαρτίου 2026, τέθηκε σε λειτουργία ένα πιλοτικό σύστημα που χρησιμοποιεί κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί σε οκτώ σημεία που χαρακτηρίζονται από αυξημένη επικινδυνότητα, καθώς και σε δέκα λεωφορεία.

Οι κλήσεις που προκύπτουν από τις παραβάσεις που καταγράφονται από αυτό το πιλοτικό σύστημα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, οι παραβάτες λαμβάνουν τις κλήσεις τους μέσω της Θυρίδας Πολίτη και του Gov.gr Wallet, απλοποιώντας τη διαδικασία ενημέρωσης.

Σχεδιασμός για 1.000 επιπλέον κάμερες

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση 1.000 επιπλέον καμερών σε διάφορα σημεία. Οι σχετικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτών των καμερών βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, οι διαγωνισμοί βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, σηματοδοτώντας την πρόοδο προς την υλοποίηση του έργου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr