Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας συναντιούνται δισκογραφικά, παρουσιάζοντας το «μαγικό» ντουέτο τους με τίτλο «Πέρα Στο Γιαλό». Το νέο τους τραγούδι κυκλοφορεί μαζί με ένα ιδιαίτερο music video, το οποίο είναι γεμάτο συμβολισμούς και αφηγείται μια ιστορία σχέσης.

Το νέο δισκογραφικό τους βήμα

Το «Πέρα Στο Γιαλό» αποτελεί το κοινό δισκογραφικό βήμα της Klavdia και του Γιάννη Κότσιρα, δύο καλλιτεχνών που ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό μουσικό έργο. Η συνεργασία τους αυτή σηματοδοτεί μια δυναμική προσθήκη στο ελληνικό μουσικό τοπίο, προσφέροντας ένα τραγούδι με ιδιαίτερη αισθητική.

Το κομμάτι κυκλοφορεί επίσημα από την Arcade Music και την Panik Records, δύο εταιρείες που συνεργάζονται για την προώθηση αυτής της καλλιτεχνικής συνύπαρξης. Η επιλογή του τίτλου «Πέρα Στο Γιαλό» προϊδεάζει για ένα τραγούδι με ελληνικό χαρακτήρα και συναισθηματικό βάθος.

Η μουσική «χημεία» των καλλιτεχνών

Οι δύο ερμηνευτές, ο Γιάννης Κότσιρας και η Klavdia, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα δυναμικό ethnic τραγούδι, αναδεικνύοντας το με τις ιδιαίτερες χροιές τους. Η συνύπαρξη των φωνών τους δημιουργεί μια ξεχωριστή μουσική «χημεία» που προσδίδει στο κομμάτι έναν μοναδικό χαρακτήρα και ατμόσφαιρα.

Η αρμονία και η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο καλλιτεχνών είναι εμφανής, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Οι ξεχωριστές ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις συνδυάζονται με τρόπο που αναδεικνύει τόσο την προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη όσο και τη συνολική αισθητική του τραγουδιού.

Ένα music video γεμάτο συμβολισμούς

Το τραγούδι «Πέρα Στο Γιαλό» οπτικοποιείται με ένα music video υψηλής αισθητικής, το οποίο είναι παράλληλα γεμάτο συμβολισμούς. Το βίντεο δεν περιορίζεται στην απλή απεικόνιση των καλλιτεχνών, αλλά αφηγείται μια ιστορία με βαθύτερο νόημα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία για να μεταφέρει το μήνυμά του.

Μέσα από μία ανθοδέσμη και μερικές φωτογραφίες, οι δύο καλλιτέχνες εξιστορούν τη σχέση δύο ανθρώπων. Τα λουλούδια και οι εικόνες χρησιμοποιούνται ως βασικά αφηγηματικά εργαλεία, εκφράζοντας όσα τα λόγια ενδεχομένως να μην μπορούν να περιγράψουν. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει στο music video μια ποιητική διάσταση και ενισχύει τον συναισθηματικό αντίκτυπο του τραγουδιού.

Το δημιουργικό επιτελείο πίσω από το τραγούδι

Για την υλοποίηση του «Πέρα Στο Γιαλό» συνεργάστηκε ένα εξειδικευμένο δημιουργικό επιτελείο. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψαν οι Arcade, Padé, Yone και Γιάννης Αρχολέκας, συνεισφέροντας ο καθένας με το δικό του τρόπο στη σύνθεση του κομματιού. Οι στίχοι του τραγουδιού γράφτηκαν από τους Arcade, οι οποίοι ανέλαβαν να αποδώσουν το λυρικό μέρος του έργου.

Τη σκηνοθεσία του music video ανέλαβε ο Mike Marzz, ο οποίος με την καθοδήγησή του δημιούργησε την οπτική αφήγηση που συνοδεύει το τραγούδι. Το «Πέρα Στο Γιαλό» είναι διαθέσιμο για ακρόαση σε όλες τις streaming υπηρεσίες, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει το νέο αυτό ντουέτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta