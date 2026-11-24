Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, παραδέχτηκε δημόσια δύο αστοχίες που σημειώθηκαν κατά την αρχική παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της μάρκας, της «Luce». Οι παρατηρήσεις του επικεφαλής της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας επικεντρώθηκαν στις επιλογές των χρωμάτων και στον τρόπο φωτογράφισης του μοντέλου. Η «Luce», η οποία αναμένεται να παραδοθεί στους πρώτους πελάτες το 2027, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και διαφορετικές προτιμήσεις.

Οι επιλογές χρωμάτων και οι αντιδράσεις των πελατών

Ο Benedetto Vigna αποκάλυψε ότι οι πελάτες που έχουν ήδη παραγγείλει την ηλεκτρική Ferrari «Luce» για το 2027 έχουν επιλέξει διαφορετικές αποχρώσεις από εκείνες με τις οποίες παρουσιάστηκε αρχικά στο κοινό. Για τον ίδιο, αυτή η διαφορά αποτελεί μία από τις δύο αστοχίες στην παρουσίαση ενός μοντέλου που, όπως τόνισε, δίχασε όσο λίγα μοντέλα του Μαρανέλο.

Σύμφωνα με τον Vigna, οι αποχρώσεις που επέλεξε η Ferrari για την παρουσίαση ταίριαζαν περισσότερο στις προτιμήσεις συγκεκριμένων αγορών και ηλικιακών ομάδων. Ωστόσο, οι παραγγελίες που ακολούθησαν έδειξαν ένα διαφορετικό γούστο από εκείνο που διαμορφώνει ο κάθε πελάτης για τη δική του «Luce». Το μάθημα που προέκυψε για το Μαρανέλο είναι η ανάγκη να σκέφτεται εξαρχής πώς θα δει το αυτοκίνητο το διεθνές κοινό και στη συνέχεια να προσαρμόζει την παρουσίασή του σε κάθε αγορά. Ο Vigna μίλησε για τη «Luce» με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ferrari» του Tommaso Ebhardt, επικεφαλής του γραφείου του Bloomberg στο Μιλάνο.

Το ζήτημα της φωτογράφισης

Το δεύτερο λάθος, σύμφωνα με τον CEO της Ferrari, αφορούσε τη φωτογράφιση του αυτοκινήτου. Ο Vigna στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που σπάνια σχολιάζει δημόσια ο επικεφαλής μιας αυτοκινητοβιομηχανίας: την εστιακή απόσταση που χρησιμοποιήθηκε. Κατά τη γνώμη του, η συγκεκριμένη εστιακή απόσταση ταίριαζε περισσότερο σε φωτογράφιση αντικειμένου βιομηχανικού σχεδιασμού παρά σε αυτοκίνητο.

Για τους περισσότερους, εκείνες οι εικόνες αποτέλεσαν την πρώτη ευκαιρία να κρίνουν τις αναλογίες της «Luce», πολύ πριν μπορέσουν να τη δουν από κοντά. Η επιλογή αυτή, όπως άφησε να εννοηθεί ο Vigna, επηρέασε την αρχική αντίληψη του κοινού για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari.

Η «startup 80 ετών» και η φιλοσοφία της Ferrari

Ο Benedetto Vigna περιέγραψε τη Ferrari ως «μια startup 80 ετών», υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας. Αυτό που επιθυμεί να διατηρήσει η Ferrari, όπως εξήγησε, είναι η διάθεση των ανθρώπων της να δοκιμάζουν κάτι καινούργιο, να παίρνουν ρίσκα και να διορθώνουν γρήγορα μια αστοχία. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας της εταιρείας.

Ο Vigna, στις συναντήσεις του με προμηθευτές, διακρίνει μια μεγάλη βραδύτητα στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, αρχίζει να βλέπει μια αλλαγή σε αυτό το κλίμα, κάτι που τον κάνει να αισιοδοξεί για το μέλλον.

Αλλαγή κλίματος στους ευρωπαίους προμηθευτές

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari θυμάται ότι το 2022 και το 2023, έφευγε συχνά από συναντήσεις με προμηθευτές με την αίσθηση ότι οι συνομιλητές του περίμεναν μοιρολατρικά να δουν τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει σταδιακά.

Σήμερα, κάποιοι κατασκευαστές ψάχνουν ήδη ανάπτυξη και δουλειά και σε άλλους τομείς. Ανάμεσά τους υπάρχουν κατασκευαστές ψυγείων αυτοκινήτων που εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για την ψύξη κέντρων δεδομένων, δείχνοντας μια πιο προορατική στάση στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki