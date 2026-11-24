«Avengers: Doomsday»: Το τελικό τρέιλερ αποκαλύπτει τον γιο του Captain America και την επιστροφή των X-Men

Με την αντίστροφη μέτρηση για την παγκόσμια πρεμιέρα να έχει ξεκινήσει, η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday». Το νέο βίντεο φέρνει στο φως σημαντικές εξελίξεις, όπως την αποκάλυψη του γιου του Captain America και την επίσημη είσοδο των X-Men στο βασικό χρονολόγιο του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Η πρεμιέρα και η αποκάλυψη του τελικού τρέιλερ

Η Marvel, μετρώντας αντίστροφα για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στις 18 Δεκεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για το «Avengers: Doomsday». Το βίντεο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame Encore».

Η επανακυκλοφορία του «Endgame Encore» περιλάμβανε μια σκηνή που αποκάλυπτε τον έφηβο γιο του Steve Rogers και της Peggy Carter, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις νέες εξελίξεις που παρουσιάζονται στο «Doomsday».

Το ταξίδι των Fantastic Four και η αλήθεια για τον Captain America

Το νέο τρέιλερ παρουσιάζει τους Fantastic Four σε ένα ταξίδι στον χρόνο, με αποστολή να επαναφέρουν τον Steve Rogers στο βασικό χρονολόγιο. Στόχος τους είναι να ηγηθεί των Avengers στην επερχόμενη μάχη απέναντι στον Dr. Doom.

Αυτή η εξέλιξη οδηγεί αναπόφευκτα στην αποκάλυψη της αλήθειας στον γιο του Rogers, ο οποίος μαθαίνει ότι ο πατέρας του υπήρξε ο θρυλικός Captain America.

Η επική μάχη και η συμμαχία των υπερηρώων

Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη ματιά στην επική μάχη που θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Dr. Doom και τον στρατό του από Sentinels, ενάντια στην ενωμένη συμμαχία των Avengers και των X-Men.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του βίντεο, ο Cyclops εκφωνεί τη θρυλική ατάκα των κόμικ «Σε μένα, X-Men μου». Παράλληλα, ο Nightcrawler τηλεμεταφέρει στη μάχη τους Gambit, Mystique και Beast, ενισχύοντας τις δυνάμεις των υπερηρώων.

Στη μάχη αυτή ενώνουν τις δυνάμεις τους και άλλοι ήρωες από το ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, όπως οι Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor και Yelena Belova.

Η εμπορική επιτυχία του «Endgame Encore» και οι προσδοκίες

Η κυκλοφορία του νέου τρέιλερ έρχεται στον απόηχο της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας του «Avengers: Endgame Encore». Η ταινία έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού box office με 26 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά της.

Η επανακυκλοφορία του μπλοκμπάστερ του 2019 περιλάμβανε τέσσερις νέες σκηνές που συνδέονται με το «Doomsday» και πρόσθεσε 143 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, καθιστώντας την ταινία τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.

Μετά και τα ρεκόρ του «Spider-Man: Brand New Day», οι εταιρείες Disney και Marvel ποντάρουν στο «Doomsday» ως το επόμενο μεγάλο υπερηρωικό ορόσημο, προσδοκώντας ανάλογη εισπρακτική επιτυχία.

Το πολυπληθές καστ και οι επιστροφές στον ρόλο

Το πολυαναμενόμενο φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στον ρόλο του Doctor Doom. Ο χαρακτήρας του Doctor Doom φαίνεται να είναι μια παραλλαγή του Tony Stark/Iron Man από ένα παράλληλο σύμπαν, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Άντονι και Τζο Ρούσο, η ταινία συγκεντρώνει ένα πολυπληθές καστ που εκτείνεται σε κάθε γωνιά του MCU. Αρκετοί χαρακτήρες από το σύμπαν των «X-Men» της Fox περνούν επίσημα στο βασικό χρονολόγιο, ενισχύοντας το εύρος της ιστορίας.

Μαζί με τον Ντάουνι Τζούνιορ, επιστρέφουν στους ρόλους τους οι Κρις Έβανς ως Steve Rogers/Captain America, Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Πολ Ραντ ως Ant-Man, Λετίσια Ράιτ ως Black Panther, Σεμπάστιαν Σταν ως Winter Soldier, Τομ Χίντλστον ως Loki και Σίμου Λιού ως Shang-Chi. Από τους Fantastic Four, ο Πέδρο Πασκάλ υποδύεται τον Mister Fantastic.

Με πληροφορίες από: Topontiki