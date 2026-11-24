Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις έχουν προκύψει το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026, στα σιδηροδρομικά δρομολόγια που συνδέουν την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε τεχνική βλάβη που παρουσίασε αμαξοστοιχία της Hellenic Train, η οποία παραμένει ακινητοποιημένη στον σιδηροδρομικό σταθμό του Δομοκού. Οι επιβάτες καλούνται να επιδείξουν υπομονή, καθώς η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία IC51 στον Δομοκό

Η αμαξοστοιχία με αριθμό δρομολογίου IC51, η οποία εκτελεί τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, έχει ακινητοποιηθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Δομοκού. Η βλάβη παρουσιάστηκε περίπου στις 08:50 το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα το τρένο να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Το συμβάν αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα καθυστερήσεων σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο που εξυπηρετεί τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Η Hellenic Train ενημέρωσε σχετικά με την τεχνική φύση του προβλήματος, το οποίο καθιστά αναγκαία την παρέμβαση για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας βρίσκεται συνεχώς στη διάθεση των επιβατών, παρέχοντας ενημέρωση και συνδρομή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής.

Επιχειρήσεις για τη ρυμούλκηση και αποκατάσταση

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεχνική βλάβη και να μπορέσει η αμαξοστοιχία IC51 να μετακινηθεί, η Hellenic Train έχει αποστείλει εφεδρικές μηχανές. Οι μηχανές αυτές αναχώρησαν από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λειανοκλαδίου με κατεύθυνση τον Δομοκό. Σκοπός τους είναι να ρυμουλκήσουν το ακινητοποιημένο τρένο πίσω στον σταθμό του Λειανοκλαδίου.

Μόλις η αμαξοστοιχία φτάσει στο Λειανοκλάδι, θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των μηχανών που παρουσίασαν τη βλάβη. Έπειτα από αυτή την ενέργεια, το δρομολόγιο IC51 θα είναι σε θέση να συνεχίσει την πορεία του προς τον τελικό του προορισμό, την Αθήνα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, γεγονός που συμβάλλει στις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις.

Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Η τεχνική βλάβη στην αμαξοστοιχία IC51 δεν επηρεάζει μόνο το συγκεκριμένο δρομολόγιο, αλλά έχει επιπτώσεις και σε άλλα δρομολόγια του ίδιου άξονα. Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο IC50, το οποίο εκτελεί τη διαδρομή από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει επίσης σημαντικές καθυστερήσεις. Η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του IC50 από την Αθήνα ήταν στις 06:58 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία IC50 παρουσιάζει καθυστέρηση στην αναχώρησή της από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λειανοκλαδίου. Η Hellenic Train έχει ανακοινώσει ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και για τα δύο δρομολόγια, IC51 και IC50, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η ακριβής διάρκεια αυτών των καθυστερήσεων.

Συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη στους επιβάτες

Η Hellenic Train έχει ζητήσει την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την αναστάτωση που έχει προκληθεί. Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας IC51, καθώς και το προσωπικό των σταθμών, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες, παρέχοντας τους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και κάθε δυνατή βοήθεια. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η αναμονή τους και να ενημερωθούν για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η εταιρεία έχει επίσης επισημάνει ότι αναμένεται να εκδώσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των δρομολογίων και την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μέχρι τότε, οι επιβάτες καλούνται να παραμείνουν σε επαφή με το προσωπικό και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos