Πανεργατική απεργία έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Η κινητοποίηση, που έχει εξαγγελθεί από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, θα επηρεάσει τα μέσα σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, καθώς και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Κινητοποιήσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό, τον Ηλεκτρικό (Γραμμή 1) και το τραμ συμμετέχουν στην απεργία, πραγματοποιώντας δύο στάσεις εργασίας. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από την έναρξη της πρωινής βάρδιας και θα διαρκέσουν έως τις 09:00 το πρωί. Η δεύτερη στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα και θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας των συρμών.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, από τις 09:00 έως τις 18:00, Μετρό, Ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά. Η κυκλοφορία των μέσων σε αυτό το χρονικό πλαίσιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των απεργών και των διαδηλωτών προς το συλλαλητήριο. Οι ανακοινώσεις για τις στάσεις εργασίας προέρχονται από το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) και τα σωματεία των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Σημαντικά προβλήματα αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην πανεργατική απεργία. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, προκαλώντας δυσχέρεια στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά. Η κινητοποίηση στον κλάδο θα είναι 24ωρη, ξεκινώντας στις 00:01 και ολοκληρώνοντας στις 24:00, με αποτέλεσμα πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια να μην πραγματοποιηθούν.

Μεταξύ των σωματείων που συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση είναι η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, όπως τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή τους στην απεργία. Τα αρμόδια σωματεία των εργαζομένων αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για το εάν θα προχωρήσουν σε επίσχεση, στάση εργασίας ή άλλη μορφή κινητοποίησης. Νεότερες πληροφορίες αναμένονται μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Παράλληλα, ζητούν την ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr