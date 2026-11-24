Μια συγκλονιστική ιστορία διάσωσης εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, μαζί με συνάδελφό του, έσπασαν την πόρτα ενός διαμερίσματος για να σώσουν δύο μικρά παιδιά. Τα παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν εντελώς μόνα τους, σε άθλια κατάσταση και εκτεθειμένα σε κινδύνους.

Η δραματική διάσωση στους Αμπελόκηπους

Ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος υπηρετεί στην ΕΛΑΣ εδώ και 29 χρόνια και στην Άμεση Δράση, περιέγραψε τα όσα έζησε στην οδό Χαλκίδη. Οι γείτονες ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένοι, καθώς άκουγαν τα κλάματα των παιδιών από τις 5 το απόγευμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και οι ίδιοι τις φωνές των παιδιών. Ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά ήταν ορατός ανά πάσα στιγμή, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος για να επέμβουν άμεσα και να τα σώσουν.

Η κατάσταση των παιδιών και η πρωτοβουλία του αστυνομικού

Μόλις εισήλθαν στο διαμέρισμα, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Τα παιδιά ήταν εντελώς μόνα τους, ενώ στο σπίτι υπήρχαν εκτεθειμένα μαχαίρια και πρίζες, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους. Ο ανθυπαστυνόμος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα μπορούσα να φάνε κάτι».

Ο μικρότερος, ένα αγόρι 2 ετών, βρισκόταν σε «άθλια κατάσταση», όπως δήλωσε ο ίδιος ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι «το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω». Ο κ. Χατζηηλίας πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο αγόρι, εξηγώντας ότι δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. «Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλεγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου», είπε.

Η φροντίδα μετά τη διάσωση

Η φροντίδα για τα παιδιά δεν σταμάτησε με τη διάσωση. Καθ’ οδόν προς το τμήμα, ο άνδρας της ΕΛΑΣ σκέφτηκε την ανάγκη για φαγητό. Τηλεφώνησε στη σύζυγό του και της ζήτησε να ετοιμάσει ό,τι είχε το σπίτι, καθώς είχαν δύο παιδάκια που χρειάζονταν τροφή.

Μετά τη φροντίδα που έλαβαν από τους δύο αστυνομικούς, τα παιδιά «άλλαξαν εντελώς». Ο ανθυπαστυνόμος περιέγραψε την αλλαγή τους ως «αγαλλίαση» και τόνισε ότι «το παιδικό χαμόγελο που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε».

Η σημασία του παιδικού χαμόγελου

Ο ανθυπαστυνόμος Χατζηηλίας σημείωσε ότι, αν και έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν, αυτή η περίπτωση ήταν διαφορετική. «Όχι σε αυτό τον βαθμό και από το πώς ήταν το διαμέρισμα και από το πόσο μικρά ήταν τα παιδιά και πόσο βρώμικα ήταν και πόσες ώρες ήταν μόνα τους», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο αστυνομικός εξέφρασε τη φιλοσοφία του για το επάγγελμά του. Ανέφερε ότι το επάγγελμα αμείβεται με τον βασικό μισθό, αλλά το παιδικό χαμόγελο είναι αυτό που τους δίνει κουράγιο. «Αν χάσουμε τα νέα παιδιά θα χαθούμε όλοι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αξία της προστασίας των παιδιών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr