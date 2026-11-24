Μία ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τα ξημερώματα της Τρίτης τη Νέα Ιωνία, διαλύοντας μια καφετέρια σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές όχι μόνο στο κατάστημα-στόχο, αλλά και σε τέσσερα ακόμη που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της οδού Σινώπης. Οι αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να αποτελεί στοχευμένη επίθεση.

Η στιγμή της έκρηξης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η έκρηξη σημειώθηκε στις «πέντε παρά είκοσι», όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο εκείνη την ώρα. «Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε», περιέγραψε χαρακτηριστικά την ένταση του συμβάντος. Ο ίδιος βρισκόταν «από τη γωνία, τη στροφή να έρθω προς τα εδώ και έγινε το μπαμ και πήγα από πάνω μετά», προσθέτοντας ότι η ανταπόκριση των αρχών ήταν ταχεία.

Στο σημείο της έκρηξης έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), αστυνομικών δυνάμεων, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διερεύνηση των αιτιών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση στο κατάστημα που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές.

Μαρτυρίες κατοίκων για την ισχύ της έκρηξης

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη, με κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς πολλοί εργαζόμενοι ξεκινούν για τη δουλειά τους. Επιπλέον, σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο της έκρηξης υπάρχει και στάση λεωφορείου, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι περαστικοί.

Ο κάτοικος που μίλησε για το περιστατικό εξέφρασε την αγωνία του για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν βρισκόταν πιο κοντά. «Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την καταστροφική δύναμη των θραυσμάτων.

Εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα

Η καφετέρια, που φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης, διαλύθηκε ολοσχερώς από την έκρηξη, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής. Η σφοδρότητα του ωστικού κύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε φθορές και σε άλλα τέσσερα καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου, επί της οδού Σινώπης. Οι ζημιές αυτές μαρτυρούν την ισχύ της έκρηξης και την έκταση της καταστροφής στην περιοχή.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των αγνώστων που ευθύνονται για την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην περιοχή. Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως από τις αρχές, στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr