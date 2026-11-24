Συναγερμός έχει σημάνει στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στο χωριό Στουπαίοι του Δήμου Καρύστου, έπειτα από την εξαφάνιση μιας 90χρονης γυναίκας. Τα ίχνη της ηλικιωμένης χάθηκαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό της. Η αγωνία για την τύχη της 90χρονης κορυφώνεται, καθώς οι ώρες περνούν χωρίς να έχει βρεθεί κανένα σημάδι της.

Συναγερμός στους Στουπαίους Καρύστου

Η είδηση της εξαφάνισης της 90χρονης γυναίκας προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην τοπική κοινότητα των Στουπαίων, ένα χωριό που ανήκει στον Δήμο Καρύστου της Εύβοιας. Ο συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν έγινε αντιληπτό ότι η ηλικιωμένη δεν βρισκόταν πλέον στο σπίτι της ή στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 90χρονη φέρεται να εξαφανίστηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της συγκεκριμένης ημέρας. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να βρεθεί, καθώς η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της και την ασφάλειά της είναι μεγάλη, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας της.

Οι πρώτες προσπάθειες εντοπισμού από συγγενείς και κατοίκους

Οι πρώτοι που προσπάθησαν να εντοπίσουν την 90χρονη ήταν ο σύζυγός της και κάτοικοι του χωριού Στουπαίοι. Αμέσως μετά την εξαφάνισή της, ξεκίνησαν επισταμένες αναζητήσεις στην άμεση περιοχή, ελπίζοντας να τη βρουν γρήγορα και να τερματίσουν την αγωνία.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες και τις εκτεταμένες έρευνες που διεξήχθησαν από τους οικείους της και τους γείτονες, οι αρχικές αυτές προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Η 90χρονη δεν εντοπίστηκε, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την εξαφάνισή της.

Κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την αποτυχία των αρχικών αναζητήσεων από τον σύζυγο και τους κατοίκους, οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση σημαντικών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δύο υπηρεσίες συνεργάζονται στενά για τον συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η συμμετοχή της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. κρίθηκε απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης για εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. Οι δυνάμεις αυτές έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο του εντοπισμού της ηλικιωμένης, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για να χτενίσουν την περιοχή.

Επικέντρωση των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 90χρονης επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων, του χωριού όπου διαμένει και από όπου χάθηκαν τα ίχνη της. Οι ομάδες διάσωσης εξερευνούν κάθε πιθανό σημείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και τις συνθήκες που επικρατούσαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα, τόσο εντός του οικισμού όσο και στις γύρω αγροτικές ή δασικές εκτάσεις. Ο στόχος παραμένει ο άμεσος εντοπισμός της ηλικιωμένης και η ασφαλής επιστροφή της στην οικογένειά της, τερματίζοντας την αγωνία που έχει καταλάβει τους συγγενείς και την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki