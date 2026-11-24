Ένα ντοκιμαντέρ που ενσωματώνει κινηματογραφικά στοιχεία έχει καταφέρει να κεντρίσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, διεκδικώντας τον τίτλο της ταινίας της χρονιάς. Πρόκειται για το «You Can See Everything», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ελίζαμπεθ Χολμς, η ιδρύτρια της περιβόητης Theranos.

Η Χολμς, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του 21ου αιώνα, έγινε συνώνυμο της μεγαλύτερης απάτης στη σύγχρονη ιστορία της Silicon Valley. Η ταινία έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και προβάλλεται πλέον και στην Ελλάδα.

Η ιστορία της Ελίζαμπεθ Χολμς

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, ως ιδρύτρια της Theranos, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που συγκλόνισε τη Silicon Valley. Η εταιρεία της κατηγορήθηκε για απάτη, καθιστώντας την Χολμς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εποχής μας.

Το 2023, λίγες εβδομάδες πριν εισέλθει στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μπράιαν στο Τέξας για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 11 ετών, η Χολμς και ο σύζυγός της, Μπίλι Έβανς, άνοιξαν τις πόρτες του σπιτιού τους στους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ.

Τα γυρίσματα και οι συντελεστές

Τη σκηνοθεσία του «You Can See Everything» υπογράφουν ο κωμικός Νέιθαν Φίλντερ και ο Λανς Όπενχαϊμ. Το project, που αποτελεί παραγωγή του διάσημου στούντιο A24, διατηρήθηκε μυστικό για μεγάλο διάστημα.

Η κάμερα του Φίλντερ εστιάζει σε ασφυκτικά κοντινά πλάνα στο πρόσωπο της Χολμς, καταγράφοντας το ατάραχο και σχεδόν υπνωτιστικό βλέμμα της, το οποίο δεν ανοιγοκλείνει ποτέ. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην ταινία.

Ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο

Η ταινία έκανε τη μυστική της πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Telluride, προκαλώντας αμέσως συζητήσεις. Με την κυκλοφορία του τρέιλερ, ξεκίνησαν τα πρώτα memes, συμβάλλοντας στη διάδοση της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το «You Can See Everything» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο.

Η επιτυχία της ταινίας αποτυπώνεται και στα οικονομικά της στοιχεία, καθώς ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Από την προηγούμενη Πέμπτη, η ταινία είναι διαθέσιμη και για το ελληνικό κοινό.

Οι συνεντεύξεις και οι αποκαλύψεις

Όταν η Ελίζαμπεθ Χολμς δηλώνει με αφοπλιστική ηρεμία στον σκηνοθέτη «μπορείς να τα δεις όλα», δίνοντας και τον τίτλο στην ταινία, δημιουργείται η προσδοκία για αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο της Theranos. Ωστόσο, ο Φίλντερ επιλέγει να ρωτά επανειλημμένα τη Χολμς αν είπε ψέματα.

Οι αμήχανες σιωπές, οι αινιγματικές απαντήσεις και οι υπεκφυγές της Χολμς δημιουργούν μια σχεδόν ανατριχιαστική ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ. Ακόμη και ο σύζυγός της, Μπίλι Έβανς, δεν παρουσιάζεται με κολακευτικό τρόπο, καθώς φαίνεται να είναι απολύτως χειριστικός, ακόμη και απέναντι στην ίδια τη Χολμς, και να λέει πολλά ψέματα.

Η Αμάντα Σέιφριντ σε διπλό ρόλο

Το «You Can See Everything» δεν είναι ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ, καθώς θολώνει συνειδητά τα όρια ανάμεσα στην καταγραφή και τη δραματοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αμάντα Σέιφριντ επιστρέφει με διπλό ρόλο, έχοντας προηγουμένως αποθεωθεί για την ενσάρκωση της Χολμς στη σειρά «The Dropout».

Από τη μία πλευρά, η Σέιφριντ εμφανίζεται ως ο εαυτός της, σχολιάζοντας την υπόθεση, την ευθύνη που φέρει κανείς όταν υποδύεται ένα αληθινό πρόσωπο και τη δική της οπτική απέναντι στο φαινόμενο Χολμς. Από την άλλη, ξαναφορά το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο και αναλαμβάνει τον ρόλο της Χολμς σε σκηνοθετημένα σκετσάκια και αναπαραστάσεις διαλόγων, πλάι στον Κρίστοφερ Άμποτ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis