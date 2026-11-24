Μια ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε τα ξημερώματα της Τρίτης τη Νέα Ιωνία, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε καφετέρια και σε διπλανά κτίρια. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το πρωί της 24ης Νοεμβρίου του 2026, στην οδό Σινώπης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το κατάστημα. Ευτυχώς, παρά την ένταση του ωστικού κύματος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχει μεταβεί στο σημείο.

Η έκρηξη και οι εκτεταμένες ζημιές

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ο εκκωφαντικός θόρυβος και το ισχυρό ωστικό κύμα αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής, ξυπνώντας τους από τον ύπνο και προκαλώντας ανησυχία.

Από το ισχυρό ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε, προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές στην ίδια την καφετέρια, η οποία έγινε στόχος της επίθεσης. Επιπλέον, το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που έσπασαν και τζαμαρίες σε διπλανά κτίρια, φανερώνοντας την ένταση της έκρηξης. Οι ζημιές στην επιχείρηση είναι σημαντικές, επηρεάζοντας την πρόσοψη και πιθανόν το εσωτερικό του καταστήματος.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την έκρηξη, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν τον χώρο για λόγους ασφαλείας και για τη διενέργεια ερευνών. Στο σημείο μετέβη άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι πυροτεχνουργοί του οποίου ξεκίνησαν την αυτοψία. Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν το είδος του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα να φτάνουν στην οδό Σινώπης. Ωστόσο, η επέμβασή τους δεν χρειάστηκε, καθώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά από την έκρηξη. Λόγω των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΤΕΕΜ, η οδός Σινώπης παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Μαρτυρίες κατοίκων για την ένταση της έκρηξης

Ο εκκωφαντικός θόρυφος και το ισχυρό ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Νέας Ιωνίας. Πολλοί ξύπνησαν έντρομοι από τον ύπνο τους, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα τρομακτική. Η ένταση ήταν τέτοια που κάποιοι ένιωσαν σαν να είχε σημειωθεί σεισμός, δίνοντας την αίσθηση ενός ισχυρού τραντάγματος.

Μια κάτοικος της περιοχής, η οποία διαμένει ακριβώς πίσω από την καφετέρια που έγινε στόχος, περιέγραψε ότι ολόκληρο το σπίτι της τραντάχτηκε από το ωστικό κύμα. Η μαρτυρία της αναδεικνύει το μέγεθος της έκρηξης και την ανησυχία που προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία από το συμβάν των ξημερωμάτων της Τρίτης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται

Το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών συνεχίζει τις έρευνες στο σημείο της έκρηξης, τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και στο εσωτερικό του καταστήματος, προκειμένου να περισυλλέξει υπολείμματα του μηχανισμού. Αυτό θα βοηθήσει στην εξακρίβωση της συνδεσμολογίας του και του ακριβούς τύπου του εκρηκτικού. Οι πυροτεχνουργοί εργάζονται εντατικά για να συλλέξουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και στοιχεία. Μέρος των ερευνών περιλαμβάνει την εξέταση του ενδεχομένου οι δράστες να έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και τη διαλεύκανση των κινήτρων που οδήγησαν σε αυτή την επίθεση. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos