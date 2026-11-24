Στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης βρίσκεται στη Βρετανία ο 26χρονος Παραολυμπιονίκης Λι Φράιερ, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 17 βαριές ποινικές κατηγορίες. Ο αθλητής, που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, κατηγορείται μεταξύ άλλων για 11 βιασμούς. Ο Φράιερ εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Leeds Crown Court και παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Λι Φράιερ κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, με τις καταγγελίες να αφορούν φερόμενες επιθέσεις σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Συνολικά, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 17 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 11 αφορούν βιασμό. Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι εξίσου σοβαρές και περιλαμβάνουν πράξεις που επισύρουν βαριές ποινές.

Εκτός από τις κατηγορίες για βιασμό, ο 26χρονος αθλητής αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηδονοβλεψία, σκόπιμο στραγγαλισμό και επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη. Επιπλέον, κατηγορείται για ελεγκτική ή καταναγκαστική συμπεριφορά στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης, καθώς και για κατοχή κοκαΐνης. Τέλος, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η παρακώλυση της δικαιοσύνης.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο και η δήλωση αθωότητας

Ο Λι Φράιερ εμφανίστηκε την Πέμπτη ενώπιον του Leeds Crown Court μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο αθλητής δήλωσε αθώος για τις 16 από τις 17 κατηγορίες που του αποδίδονται. Μεταξύ αυτών των κατηγοριών για τις οποίες δήλωσε αθώος είναι και οι 11 κατηγορίες βιασμού.

Ωστόσο, για την κατηγορία της ηδονοβλεψίας, δεν καταχωρίστηκε δήλωση ενοχής ή αθωότητας. Ο Φράιερ θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2027. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Το αθλητικό του παρελθόν και οι φερόμενες επιθέσεις

Ο Λι Φράιερ είναι ένας αναγνωρισμένος αθλητής, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Εκεί, είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο μπάσκετ με αμαξίδιο, φέρνοντας τιμή στην πατρίδα του. Από την επιτυχία αυτή, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην προφυλάκισή του αφορούν φερόμενες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα πέντε ετών, συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2026. Τα περιστατικά αυτά φέρεται να μην περιορίστηκαν μόνο στην Αγγλία, αλλά να έλαβαν χώρα και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Νότια Αφρική.

Οι ενέργειες των αθλητικών ομοσπονδιών

Ο 26χρονος αθλητής συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2026, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες ενέργειες από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές. Η βρετανική ομοσπονδία μπάσκετ με αμαξίδιο, British Wheelchair Basketball, ανακοίνωσε ότι τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Επιπλέον, τον απομάκρυνε από το πρόγραμμα της εθνικής ομάδας και από κάθε δραστηριότητά της, ενώ ξεκίνησε και εσωτερική έρευνα για την υπόθεση.

Η ομοσπονδία δήλωσε ότι γνωρίζει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Λι Φράιερ και αναγνωρίζει τη σοβαρότητά τους. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ParalympicsGB, η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, χωρίς να προχωρήσει σε πρόσθετες δηλώσεις, τηρώντας στάση αναμονής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit