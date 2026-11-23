Μια υπόθεση που αφορά πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων λιρών προς τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και άλλα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειάς του βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στη Βρετανία. Η 81χρονη Τουρκάλα εκατομμυριούχος Νεμπαχάτ Ισμπιλέν υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε σχετικά με την καταβολή 750.000 λιρών στον πρώην δούκα της Υόρκης το 2019. Η επιχειρηματίας πίστευε ότι τα χρήματα προορίζονταν για βοήθεια σε ζήτημα που αφορούσε το διαβατήριό της, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, στο Λονδίνο.

Η καταγγελία της Τουρκάλας επιχειρηματία

Η Νεμπαχάτ Ισμπιλέν έχει καταθέσει αγωγή κατά του πρώην οικονομικού της συμβούλου, Σελμάν Τουρκ. Η 81χρονη επιχειρηματίας τον κατηγορεί ότι ιδιοποιήθηκε περιουσιακά της στοιχεία συνολικής αξίας 38 εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η Ισμπιλέν είχε εγκρίνει τη μεταφορά των 750.000 λιρών στον Άντριου το 2019. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύμβουλός της την παραπλάνησε σχετικά με τον πραγματικό λόγο της καταβολής του συγκεκριμένου ποσού.

Η θέση του πρώην οικονομικού συμβούλου

Από την πλευρά του, ο Σελμάν Τουρκ απορρίπτει τις κατηγορίες που του προσάπτονται. Υποστηρίζει ότι η Τουρκάλα επιχειρηματίας είχε πλήρη γνώση και γνώριζε τον πραγματικό σκοπό της επίμαχης πληρωμής.

Ο Τουρκ επιμένει ότι η καταβολή των 750.000 λιρών έγινε με την ελπίδα πως ο Άντριου θα μπορούσε να εξασφαλίσει ενδεχόμενη παρέμβαση υπέρ του συζύγου της Ισμπιλέν. Ο σύζυγός της είναι πρώην Τούρκος βουλευτής και βρίσκεται φυλακισμένος στην Τουρκία.

Η δικαστική διαδικασία και οι ισχυρισμοί

Η υπόθεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τη Δευτέρα (23/11), παρουσιάστηκαν τα στοιχεία σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς των 750.000 λιρών από την Ισμπιλέν το 2019.

Ο δικηγόρος της Νεμπαχάτ Ισμπιλέν, Σάιμον Κόλτον, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Σελμάν Τουρκ είπε ψέματα στην πελάτισσά του για τον σκοπό της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ο Κόλτον χαρακτήρισε το περιστατικό ως ένα επιπλέον παράδειγμα της φερόμενης ανέντιμης συμπεριφοράς του πρώην οικονομικού συμβούλου της επιχειρηματία.

Ο ρόλος του πρίγκιπα Άντριου και η κατάθεσή του

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης, έχει ήδη επιστρέψει το ποσό των 750.000 λιρών που έλαβε. Στην παρούσα φάση, δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Παρόλα αυτά, ο πρίγκιπας Άντριου αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Η κατάθεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άλλες οικονομικές συναλλαγές με την οικογένεια

Η δικαστική διαδικασία έφερε στο προσκήνιο και άλλες οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την οικογένεια του πρώην δούκα της Υόρκης. Οι δικηγόροι της Ισμπιλέν ανέφεραν ότι ο Σελμάν Τουρκ είχε δώσει εντολή για μια ξεχωριστή πληρωμή.

Αυτή η πληρωμή, ύψους 15.000 λιρών, φέρεται να έγινε προς τη Σάρα Φέργκιουσον, την πρώην σύζυγο του Άντριου. Η συγκεκριμένη συναλλαγή εμφανιζόταν να αφορά τον εορτασμό των 60ών γενεθλίων της το 2019. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε ακόμη μία πληρωμή, αγνώστου ύψους, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως «γαμήλιο δώρο» για την κόρη τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki