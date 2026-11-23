Ένας 17χρονος μαθητής δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα έξι ανηλίκων στην πλατεία Αγίου Θωμά στου Γουδή, όταν επιχείρησε να προστατεύσει τη φίλη του. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας κάταγμα στη μύτη και τραύματα στα πλευρά και τα μάτια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων που φέρονται ως δράστες, καθώς και των γονέων τους για την υπόθεση.

Η βάναυση επίθεση στην πλατεία Αγίου Θωμά

Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου ένα ζευγάρι ανηλίκων δέχτηκε την ιδιαίτερης αγριότητας επίθεση από έξι συνομηλίκους τους. Το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που οι έξι ανήλικοι, λειτουργώντας ως συμμορία, είχαν περικυκλώσει το θύμα τους. Ακούγονται όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της βάναυσης επίθεσης, με φωνές, κραυγές αλλά και αρχικά έντονη λογομαχία.

Οι δράστες φέρονται να έβριζαν και να χτυπούσαν τον 17χρονο σε όλο του το σώμα. Τα σημάδια από τα βάναυσα χτυπήματα στο πρόσωπο του θύματος αποτυπώνουν το μένος των ανήλικων δραστών, οι οποίοι συνέχισαν την επίθεση με αμείωτη ένταση.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του 17χρονου θύματος

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ασθενοφόρο έφτασε στην πλατεία Αγίου Θωμά για να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή. Ο 17χρονος περιέγραψε όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Με σπρώχνουνε και τρώω ένα χτύπημα στο κεφάλι, χάνω το φως μου και αρχίζουν μετά να μπαίνουν όλοι μαζί και να με χτυπάνε βρίζοντας, φωνάζοντας και να με σπρώχνουν πίσω στην άκρη του δρόμου που εκεί υπήρχαν κινούμενα αυτοκίνητα και θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο».

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και τραύματα στα πλευρά και τα μάτια, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Η αγωνία της μητέρας και η απουσία βοήθειας

Η μητέρα του 17χρονου περιέγραψε την αγωνία της, αναφέροντας ότι ο γιος της την κάλεσε μέσα από το ασθενοφόρο για να της πει ότι του επιτέθηκαν βάναυσα και ότι είχε χάσει το φως του. Η ίδια εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αδιαφορία των παρευρισκομένων.

Σύμφωνα με τη μητέρα, αν και υπήρχαν μάρτυρες μπροστά στην επίθεση, οι οποίοι έβλεπαν τι συνέβαινε, ουδείς παρενέβη για να σταματήσει τον ξυλοδαρμό ή έστω να βοηθήσει κάπως το θύμα. Μόνο ένας κύριος γιατρός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον γιο της.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί κατάφεραν γρήγορα να φτάσουν στα ίχνη των ανήλικων δραστών, προχωρώντας σε τέσσερις συλλήψεις. Ανάμεσά τους φαίνεται πως βρίσκεται και ο ηθικός αυτουργός, αυτός που έδωσε την εντολή για την επίθεση, καθώς και δύο μαθητές μόλις 13 ετών.

Εκτός από τους ανήλικους δράστες, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς τους. Οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης της άγριας επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos