Σε συμβολική κατάληψη προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με βασικό αίτημα τη βελτίωση των υποδομών του σχολείου και την αποκατάσταση της θέρμανσης, καθώς οι μαθητές διαμαρτύρονται για τη μη λειτουργική κατάσταση των αιθουσών διδασκαλίας.

Η κατάληψη έληξε, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Νεάπολης – Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που τέθηκαν από τους μαθητές.

Οι λόγοι της κινητοποίησης των μαθητών

Οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία του χώρου λόγω της κινητοποίησης, ζητώντας τη βελτίωση των υποδομών και την αποκατάσταση της θέρμανσης. Όπως ανέφερε μαθήτρια του σχολείου, καθημερινά αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε μη λειτουργικές τάξεις, ενώ οι υποσχέσεις για αλλαγές δεν υλοποιούνται ποτέ.

Η έλλειψη θέρμανσης αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα, καθώς οι μαθητές κάνουν μάθημα επτά ώρες σε τάξεις με ανεπαρκή θέρμανση. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τη μαθήτρια, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αρρωστιών λόγω του κρύου και την αναγκαστική αποχώρηση παιδιών από το σχολικό συγκρότημα. Οι μαθητές τονίζουν ότι βασικά δικαιώματα καταπατούνται λόγω της αδιαφορίας του Δήμου προς τις σχολικές εγκαταστάσεις.

Επικίνδυνες εγκαταστάσεις και φθορές

Η μαθήτρια που απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο, αποτυπώνει τη φθορά σε σημεία της τοιχοποιίας του κτιρίου, όπου είναι εμφανείς οι μεταλλικές βέργες που χρησιμοποιούνται για αντιστήριξη. Η γενικότερη κατάσταση των εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κάκιστη, δημιουργώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι σχολικές εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες, με γεγονότα που σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα να περιλαμβάνουν πτώσεις σοβάδων και καλώδια που κρέμονται από τα ταβάνια. Αυτά τα περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.

Προβλήματα στις τουαλέτες

Ένα επιπλέον σοβαρό πρόβλημα που αναφέρθηκε από τους μαθητές αφορά τις χαλασμένες τουαλέτες του σχολείου. Οι φθορές και τα προβλήματα στις τουαλέτες είναι εκτεταμένα, καθιστώντας δύσκολη την καθημερινή τους χρήση.

Συγκεκριμένα, επισημαίνονται ανεπάρκειες στα καζανάκια και έλλειψη χαρτιού υγείας, γεγονότα που εμποδίζουν όχι μόνο την καθημερινή χρήση αλλά και την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Η απάντηση του δημάρχου Νεάπολης – Συκεών

Σε επικοινωνία με τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, επιβεβαιώθηκε ότι η κατάληψη στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης έχει λήξει. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα αιτήματα των μαθητών και στις ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επιδιορθωθεί ο κυκλοφορητής του καλοριφέρ, ώστε να λειτουργήσει κανονικά η θέρμανση στο σχολείο. Όσον αφορά τα αιτήματα των μαθητών για επιμέρους επισκευές της σχολικής εγκατάστασης, ο δήμαρχος δήλωσε ότι αυτές είναι «δρομολογημένες».

Με πληροφορίες από: Enikos