Ο 26χρονος Βρετανός αθλητής Λι Φράιερ βρίσκεται αντιμέτωπος με συνολικά 17 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 11 αφορούν βιασμό. Ο παραολυμπιονίκης, ο οποίος είχε κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη στο Κακουργιοδικείο του Λιντς.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αθλητής

Στο κατηγορητήριο που βαραίνει τον Λι Φράιερ περιλαμβάνονται 17 ποινικές κατηγορίες, εκ των οποίων οι 11 είναι για βιασμό. Πέρα από τις κατηγορίες βιασμού, ο αθλητής κατηγορείται επίσης για ηδονοβλεψία, εκ προθέσεως στραγγαλισμό και σωματική επίθεση.

Επιπλέον, ο Φράιερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή κοκαΐνης, καθώς και για ελεγκτική ή εξαναγκαστική συμπεριφορά που φέρεται να εκδήλωσε στο πλαίσιο προσωπικής σχέσης. Τέλος, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η κατηγορία της παρεμπόδισης της απονομής της Δικαιοσύνης.

Η εμφάνιση στο δικαστήριο και η στάση του

Ο 26χρονος αθλητής, ο οποίος κατάγεται από το Πόντεφρακτ του Δυτικού Γιορκσάιρ, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου του Λιντς την περασμένη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Λι Φράιερ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Ωστόσο, ο παραολυμπιονίκης δεν τοποθετήθηκε επί της κατηγορίας της ηδονοβλεψίας, διατηρώντας μια διαφορετική στάση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Η υπόθεση του παραμένει σε εξέλιξη, με τον ίδιο να παραμένει κατηγορούμενος μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η απομάκρυνση από την εθνική ομάδα

Η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (British Wheelchair Basketball) ανακοίνωσε ότι ο Λι Φράιερ τέθηκε εκτός του προγράμματος της εθνικής ομάδας. Η απομάκρυνσή του από όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας έγινε από τον Ιούλιο, όταν και συνελήφθη.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία δήλωσε ότι γνωρίζει τις ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του αθλητή και αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Τονίστηκε επίσης ότι, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούν σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο.

Η ενημέρωση της Παραολυμπιακής Επιτροπής

Για την υπόθεση του Λι Φράιερ ενημερώθηκε και η βρετανική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ParalympicsGB). Εκπρόσωπος της επιτροπής προέβη σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η επιτροπή γνωρίζει τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του αθλητή. Όπως και στην περίπτωση της ομοσπονδίας, η Παραολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε ότι, καθώς η υπόθεση αποτελεί πλέον αντικείμενο εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας, δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο.

Το αθλητικό του παρελθόν και ημερομηνία έναρξης της δίκης

Ο 26χρονος Λι Φράιερ είχε σημειώσει σημαντική αθλητική διάκριση το 2024, όταν ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Παρίσι.

Η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του Λι Φράιερ έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 22 Μαρτίου 2027. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, ο αθλητής παραμένει κατηγορούμενος, αναμένοντας την δικαστική κρίση για τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki