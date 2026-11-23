Δύο ανήλικα αδελφάκια, ηλικίας 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026, μόνα τους σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφηκε ως «τρώγλη». Η παρέμβαση της Άμεσης Δράσης κρίθηκε επιτακτική μετά από πολύωρο κλάμα των παιδιών που ανησύχησε τους γείτονες. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα για να εισέλθουν στο διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν μια σοκαριστική εικόνα.

Η εικόνα του διαμερίσματος και η παρέμβαση της αστυνομίας

Οι δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όταν παραβίασαν την είσοδο του διαμερίσματος στην οδό Γιάννη Χαλκίδη, αντίκρισαν υπολείμματα φαγητού, άπλυτα πιάτα, σκουπίδια και ρούχα πεταμένα παντού. Το σπίτι χαρακτηρίστηκε ως «τρώγλη» με βρόμα και δυσοσμία, ενώ τα δύο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, έκλαιγαν ασταμάτητα και ήταν έντρομα.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι γείτονες άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με κανέναν μέσα στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να προσεγγίσουν τα παιδιά από την κλειστή πόρτα και ενημέρωσαν την Εισαγγελία. Καθώς δεν βρέθηκε διαθέσιμος κλειδαράς και το κλάμα των παιδιών δυνάμωνε, κρίθηκε ότι ο κίνδυνος ζωής ήταν άμεσος και αποφασίστηκε η παραβίαση της πόρτας.

Η συγκλονιστική περιγραφή του αστυνομικού

Ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα περιέγραψε την κατάσταση ως «σοκαριστική». «Αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά, το σπίτι ήταν τρώγλη, πράγματα, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια όλα πεταμένα παντού, βρόμα και δυσοσμία παντού και τα παιδιά έντρομα κλαίγανε, δε σταματούσαν», δήλωσε μιλώντας στο Mega.

Ο ίδιος, ενεργώντας ενστικτωδώς ως πατέρας, έπιασε αγκαλιά το αγοράκι, έψαξε και βρήκε πάνες, το άλλαξε και του έβαλε καθαρά ρούχα. «Το κοριτσάκι χαμογέλασε, αυτό μας συγκίνησε πάρα πολύ, ενώ έκλαιγε γοερά μόλις μας είδε χαμογέλασε λες και είδε τους προστάτες αγγέλους της», πρόσθεσε. Μάλιστα, ζήτησε από τη σύζυγό του να του φέρει φαγητό σε τάπερ, προκειμένου να ταΐσει τα δύο παιδιά.

Η κατάσταση των παιδιών και η φροντίδα στο νοσοκομείο

Τα δύο παιδάκια μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται υπό τη φροντίδα της αρμόδιας δομής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι «τα παιδάκια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι δεν είναι κακοποιημένα».

Οι γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, περιέγραψαν το κλάμα των παιδιών ως «πολύ οδυνηρό». «Η κατάσταση στο σπίτι ήταν άθλια. Ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον», δήλωσε ένας από αυτούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Η σύλληψη των γονέων και οι ισχυρισμοί τους

Οι γονείς των δύο παιδιών, μία 22χρονη από τη Συρία και ένας 25χρονος από την Παλαιστίνη, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθησαν. Φέρονται να παρακολουθούσαν την αστυνομική επιχείρηση με απάθεια, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς φέρονται να ισχυρίστηκαν: «Ήμασταν έξω. Όταν γυρνούσαμε σπίτι είδαμε την αστυνομία και πολύ κόσμο μαζεμένο και φοβηθήκαμε». Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit