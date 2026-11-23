Νέα αυστηρά μέτρα κατά της Μόσχας εισηγήθηκε σήμερα, 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάσσοντας τον καθολικό αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών και ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο 22ο πακέτο κυρώσεων. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γνωστοποίησε την πρόταση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός της, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προπαγάνδας.

Η πρόταση της Κομισιόν για τον αθλητισμό

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα νέο «μπλόκο» για τους Ρώσους αθλητές, ως μέρος των ευρύτερων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο 22ο πακέτο κυρώσεων και αφορά τον καθολικό αποκλεισμό των Ρώσων από αθλητικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα εντός των συνόρων της Ένωσης.

Σύμφωνα με τη δήλωση της προέδρου της Κομισιόν, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι τα αθλητικά γεγονότα δεν θα χρησιμοποιούνται για προπαγανδιστικές δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να στείλει ένα σαφές μήνυμα, περιορίζοντας τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών και ομάδων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι λεπτομέρειες του «μπλόκου»

Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει έναν καθολικό αποκλεισμό στη συμμετοχή Ρώσων αθλητών που αγωνίζονται υπό τα εθνικά τους χρώματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα φιλοξενείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η προβολή ρωσικών συμβόλων κατά τη διάρκεια αυτών των διοργανώσεων.

Επιπλέον, οι Βρυξέλλες στοχεύουν να περιορίσουν την οικονομική επιρροή της Ρωσίας στον αθλητικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, τίθεται φρένο στη χρηματοδότηση αθλητικών οργανισμών και διοργανώσεων από Ρώσους χορηγούς. Αυτό το μέτρο έρχεται να συμπληρώσει τους γενικότερους οικονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Το χρονικό της απόφασης και οι προηγούμενες χαλαρώσεις

Τα νέα αυτά μέτρα ψηφίστηκαν σε μια περίοδο όπου είχε αρχίσει να γίνεται ξανά λόγος για την πιθανή επαναφορά της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις. Αρκετές ομοσπονδίες είχαν ήδη χαλαρώσει τα μέτρα που είχαν θέσει σε ισχύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ανατρέψει τις προηγούμενες τάσεις, επαναφέροντας μια αυστηρότερη στάση απέναντι στη συμμετοχή Ρώσων αθλητών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να επιδιώκει μια πιο ενιαία και αυστηρή γραμμή σε σχέση με τις κυρώσεις στον αθλητισμό.

Η απόφαση του CAS και οι αντιδράσεις

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της χαλάρωσης των μέτρων ήταν η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθλητισμού (CAS). Στις 30 Οκτωβρίου, το CAS είχε ανάψει το πράσινο φως για την επιστροφή των Ρώσων στα παγκόσμια πρωταθλήματα χόκεϊ επί πάγου. Αυτή η εξέλιξη είχε πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από διάφορες χώρες.

Συγκεκριμένα, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Τσεχία είχαν δηλώσει ρητά πως αρνούνται να αντιμετωπίσουν ρωσικές ομάδες σε οποιοδήποτε άθλημα. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται να ενισχύσει τη θέση αυτών των χωρών και να επιβάλει έναν ευρύτερο αποκλεισμό σε όλη την Ένωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta