Πολλές φορές, παρά την έντονη κόπωση, το μυαλό αρνείται να ηρεμήσει όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι. Σκέψεις για τα γεγονότα της ημέρας, εκκρεμότητες και ανησυχίες για το μέλλον μπορούν να διατηρήσουν τον εγκέφαλο σε συνεχή εγρήγορση, ακόμα και όταν το σώμα έχει ανάγκη ξεκούρασης. Ένας νευροεπιστήμονας προσφέρει εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο και υποδεικνύει τι χρειάζεται ο εγκέφαλος για να χαλαρώσει και να επιτύχει έναν ποιοτικό ύπνο.

Η σημασία της αίσθησης ασφάλειας για τον εγκέφαλο

Για να μπορέσει ο εγκέφαλος να περάσει σε κατάσταση ηρεμίας και να προετοιμαστεί για έναν ποιοτικό ύπνο, δεν αρκεί μόνο μια χαλαρωτική βραδινή ρουτίνα. Είναι εξίσου σημαντικό να νιώθει ασφάλεια και να μην επιβαρύνεται από σκέψεις, άγχη και εκκρεμότητες που παραμένουν άλυτες. Το στρες που δεν έχει εκτονωθεί μπορεί να διατηρεί το σώμα σε διαρκή επιφυλακή, επηρεάζοντας τόσο το πόσο εύκολα αποκοιμιόμαστε όσο και το πόσο σταθερός είναι ο ύπνος μας.

Η ικανότητα του εγκεφάλου να αποκοιμηθεί συνδέεται άμεσα με το αν αισθάνεται αρκετά ασφαλής ώστε να χαλαρώσει. Το ανεπίλυτο στρες και το άγχος μπορούν να κρατήσουν τον οργανισμό παγιδευμένο σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης, καθιστώντας δύσκολη τη μετάβαση στην ανάπαυση που χρειάζεται.

Η νευροεπιστημονική προσέγγιση του Yousuf Aslam

Ο γνωστικός νευροεπιστήμονας Yousuf Aslam, του οποίου το πεδίο μελέτης αφορά το πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος υποστηρίζει ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η γλώσσα, η προσοχή, η αντίληψη, τα συναισθήματα και η λήψη αποφάσεων, εξήγησε στο Newsweek ότι η ρύθμιση του ύπνου περιλαμβάνει μια «σύνθετη αλληλεπίδραση». Αυτή η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει τη νευροεπιστήμη, την ψυχολογία, τις νευροχημικές ουσίες και τις φυσιολογικές διεργασίες του οργανισμού.

Ο Aslam τόνισε ότι, παρόλο που οι βιολογικοί μηχανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου, οι συναισθηματικοί παράγοντες μπορούν να αποδειχθούν εξίσου σημαντικοί για την ποιότητα και τη διάρκεια της ανάπαυσης.

Τα βιολογικά συστήματα ρύθμισης του ύπνου

Ο ειδικός ανέλυσε δύο κύρια βιολογικά συστήματα που ρυθμίζουν τον ύπνο. Το πρώτο είναι ο κιρκάδιος ρυθμός, το εσωτερικό 24ωρο ρολόι του οργανισμού μας. Αυτός ο ρυθμός ελέγχεται από τον υπερχιασματικό πυρήνα, ο οποίος βρίσκεται στον υποθάλαμο. Ο κιρκάδιος ρυθμός προσαρμόζει την παραγωγή μελατονίνης, μιας ορμόνης ζωτικής σημασίας για τον ύπνο, ανάλογα με την έκθεση στο φως και το σκοτάδι.

Το δεύτερο σύστημα είναι η ομοιόσταση ύπνου-εγρήγορσης, η οποία παρακολουθεί πόσο ύπνο χρειάζεται το σώμα. Η ρύθμιση αυτού του συστήματος γίνεται από την αδενοσίνη, μια χημική ουσία που συσσωρεύεται κατά τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι και μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η καφεΐνη προκαλεί εγρήγορση ακριβώς επειδή μπλοκάρει τους υποδοχείς της αδενοσίνης, εμποδίζοντας την επίδρασή της.

Ο ρόλος του στρες και των συναισθημάτων στην ποιότητα του ύπνου

Πέρα από τους βιολογικούς μηχανισμούς, ο Yousuf Aslam υπογράμμισε ότι ο ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τη βιολογία. Το στρες και η διαχείριση των συναισθημάτων επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Το άγχος, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής κορτιζόλης, μιας ορμόνης που διαταράσσει τις φυσιολογικές διεργασίες του ύπνου.

Σύμφωνα με τον Aslam, υπάρχουν δύο κύριες αιτίες που σχετίζονται με το άγχος και προκαλούν διαταραχές ύπνου. Η πρώτη από αυτές πηγάζει από ανεπίλυτες εμπειρίες ή αισθήματα αποτυχίας από το παρελθόν, τα οποία μπορούν να κρατήσουν τον εγκέφαλο σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης, εμποδίζοντας την απαραίτητη χαλάρωση για έναν ξεκούραστο ύπνο.

Με πληροφορίες από: Enikos