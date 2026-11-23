Ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς, εντάσσεται στο καστ της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Maestro». Ο ηθοποιός αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο, αυτόν του δημάρχου των Παξών, φέρνοντας νέα δεδομένα στην πλοκή του νησιού. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, όπου μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από τη συμμετοχή του στα γυρίσματα.

Η είσοδος του Θοδωρή Κατσαφάδου στο «Maestro»

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος επιβεβαίωσε την είσοδό του στην 4η σεζόν του «Maestro», προσθέτοντας το όνομά του στο ήδη επιτυχημένο σύνολο ηθοποιών. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην εξέλιξη των γεγονότων, καθώς ο ρόλος του δημάρχου είναι καίριος για τη ζωή και τις ισορροπίες του νησιού των Παξών.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα αυτή συνεργασία, η οποία τον φέρνει σε επαφή με ένα από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά projects των τελευταίων ετών. Η συμμετοχή του σε μια σειρά τέτοιου βεληνεκούς σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, φέρνοντάς τον στο προσκήνιο με έναν απαιτητικό και ενδιαφέροντα ρόλο.

Ο ρόλος του δημάρχου των Παξών και η διαδοχή

Ο ρόλος που αναλαμβάνει ο Θοδωρής Κατσαφάδος είναι αυτός του δημάρχου των Παξών, μια θέση που έμεινε κενή μετά από δραματικές εξελίξεις. Ο ίδιος ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανάγκη του νησιού να έχει έναν νέο δήμαρχο, μετά τον θάνατο του προηγούμενου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε: «Έχετε δει ότι σκοτώθηκε ο δήμαρχος, ο Φάνης Μουρατίδης. Ε χωρίς δήμαρχο θα μείνει το νησί;». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του και την άμεση σύνδεσή του με την πλοκή, καθώς έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην τοπική διακυβέρνηση του νησιού.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού στην ΕΡΤ

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο Θοδωρής Κατσαφάδος μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από την εμπειρία των γυρισμάτων του «Maestro». Ο ηθοποιός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί στην παραγωγή, καθώς και για την ευκαιρία να δουλέψει με αξιόλογους συναδέλφους.

«Χάρηκα πολύ που δούλεψα με τον Χριστόφορο και όλους τους συναδέλφους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το θετικό περιβάλλον εργασίας. Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του σε μια τόσο προσεγμένη παραγωγή, όπου η συνεργασία μεταξύ των συντελεστών είναι καθοριστική.

Ο βαθύς θαυμασμός για τη Χαρούλα Αλεξίου

Ένα ιδιαίτερο σημείο της συνέντευξης του Θοδωρή Κατσαφάδου ήταν η αναφορά του στη Χαρούλα Αλεξίου. Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τον βαθύ θαυμασμό και τη λατρεία που έτρεφε για την καταξιωμένη ερμηνεύτρια, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απρόσμενη συνεργασία τους.

«Εγώ θαύμαζα πολύ, λάτρευα τη Χαρούλα την Αλεξίου. Ότι θα βρισκόμουν μαζί της να κάνουμε σκηνές και να παίζουμε δεν το περίμενα σε αυτή τη ζωή», ανέφερε συγκινημένος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, εκτός από την καλλιτέχνιδα, γνώρισε και «έναν υπέροχο άνθρωπο», υπογραμμίζοντας την προσωπική του εκτίμηση προς τη Χαρούλα Αλεξίου και την ευτυχία του για αυτή τη συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki