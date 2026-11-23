Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στο λύκειο La Martinière Monplaisir της Λυών, στη Γαλλία, όταν πυροτεχνήματα εξερράγησαν στην αίθουσα αναμονής του σχολείου. Το περιστατικό, που συνέβη την ώρα του διαλείμματος, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ή να υποστούν σοκ δεκάδες μαθητές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο μαθητές, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την έκρηξη. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους κατά τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, ασκώντας το δικαίωμα αποχής από την εργασία τους.

Το περιστατικό της Δευτέρας στο λύκειο La Martinière Monplaisir

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, γύρω στις 9:55, μια πυροτεχνική βόμβα αναφλέχθηκε και στη συνέχεια ρίχτηκε στη μέση της αίθουσας αναμονής του σχολείου La Martinière Monplaisir, εν μέσω του διαλείμματος. Η έκρηξη προκάλεσε άμεση αναστάτωση και σκηνές πανικού μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που βρίσκονταν στον χώρο.

Από την έκρηξη, περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά ή βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, με αποτέλεσμα να επισκεφθούν το ιατρείο του σχολείου για τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη υποστήριξη. Ο διευθυντής του σχολείου, σε μήνυμα που απέστειλε στους γονείς, περιέγραψε τις συνθήκες του συμβάντος, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των μαθητών που επηρεάστηκαν.

Συλλήψεις και οι αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας

Άμεσα μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο μαθητών του λυκείου. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, οι δύο αυτοί μαθητές ταυτοποιήθηκαν ως οι υπεύθυνοι για την πυροτεχνική βόμβα και την πρόκληση της έκρηξης που οδήγησε στον τραυματισμό των συμμαθητών τους.

Ως αντίδραση στην ένταση που επικράτησε και την ανησυχία που προκλήθηκε, οι εκπαιδευτικοί του σχολικού συγκροτήματος αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος αποχής από την εργασία, όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα της γαλλικής ιστοσελίδας Le Progrès.

Δεύτερο συμβάν με πυροτεχνήματα στο ίδιο σχολείο

Το περισταστικό της Δευτέρας δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός για το λύκειο La Martinière Monplaisir. Έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από ένα ακόμη παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στη σχολική κοινότητα της Λυών.

Κατά το προηγούμενο περιστατικό, η κύρια σύμβουλος εκπαίδευσης (CPE) του λυκείου, καθώς και ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου, τραυματίστηκαν. Οι τραυματισμοί τους προκλήθηκαν όταν ένα ή περισσότερα πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εντός του σχολικού χώρου, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου και αναστάτωσης.

Ανησυχία και ένταση στη σχολική κοινότητα

Τα διαδοχικά αυτά περιστατικά με πυροτεχνήματα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό τόσο στους μαθητές και τους γονείς τους, όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του λυκείου La Martinière Monplaisir. Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων εντός του σχολικού περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης.

Οι εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας την αντίδρασή τους απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την ανάγκη για διασφάλιση της ασφάλειας, προχώρησαν στην απόφαση της αποχής. Η σχολική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση επαγρύπνησης μετά τις δύο αυτές εκρήξεις πυροτεχνημάτων που έλαβαν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit