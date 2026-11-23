Ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, απευθύνθηκε στους φιλάθλους της ομάδας, ζητώντας τη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ποδοσφαιριστές. Η έκκληση αυτή ήρθε μετά την έβδομη νίκη του Άρη στις πρώτες έντεκα αγωνιστικές του Πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Τρίπολη.

Ο Έλληνας τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε την ανάγκη για την ενεργή παρουσία του κόσμου, τονίζοντας τη δύναμη που μπορεί να προσδώσει στην ομάδα. Η στήριξη των φιλάθλων θεωρείται κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η έκκληση για τον «12ο παίκτη»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θύμισε ότι από το καλοκαίρι είχε θέσει ως στόχο την επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο, καθώς η ομάδα έχει ανάγκη τη συμπαράστασή του. «Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κόσμος του Άρη και τη δύναμη που μπορεί να φέρει στην ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι εάν ο κόσμος αποτελέσει τον 12ο παίκτη, η ομάδα μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα. Απηύθυνε έκκληση για συμπαράσταση στα παιδιά που αγωνίζονται, καθώς, όπως είπε, «κάνουν πολύ καλή προσπάθεια και με αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο δίπλα μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα». Ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει γεγονότα του παρελθόντος, εστιάζοντας αποκλειστικά στο παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Η πορεία της ομάδας και οι υψηλοί στόχοι

Ο Άρης έχει καταφέρει να σημειώσει την έβδομη νίκη του στις πρώτες έντεκα αγωνιστικές του Πρωταθλήματος, ένα αποτέλεσμα που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε για την πορεία της ομάδας και απάντησε με σαφήνεια σχετικά με τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

«Όταν είσαι Άρης πρέπει να διεκδικείς υψηλούς στόχους», τόνισε ο προπονητής, προσθέτοντας ότι αυτό είναι δεδομένο, πόσο μάλλον τώρα που ζει τον οργανισμό εκ των έσω. Εξέφρασε την ευχή τα θετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται τώρα να διατηρηθούν και τον Μάιο, σηματοδοτώντας την επιθυμία για μια επιτυχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ανάλυση του αγώνα στην Τρίπολη

Σχετικά με το παιχνίδι στην Τρίπολη, ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι ο «θεός του ποδοσφαίρου» ήταν με την πλευρά της ομάδας του. Ανέφερε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έγινε αλλαγή σχηματισμού με σκοπό η ομάδα να γίνει πιο «compact». Η πρόθεση ήταν να κυριαρχήσουν στον αγωνιστικό χώρο, να ανεβάσουν τις γραμμές τους και να παίξουν το παιχνίδι που γνωρίζουν.

Ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα επανήλθε στον αρχικό της σχηματισμό για να διεκδικήσει τη νίκη. Ανέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία με τον Καντεβέρε, καθώς και αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, αν και όχι πολλές καθαρές φάσεις. Τόνισε πως η νίκη ήρθε χάρη στις αλλαγές που έγιναν και κυρίως στα όσα μεταφέρθηκαν από τον πάγκο στους παίκτες.

Το γκολ στο τέλος και η επόμενη μέρα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου σχολίασε επίσης το γεγονός ότι το νικητήριο γκολ ήρθε στο τέλος του αγώνα, δηλώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. «Με ενδιαφέρει να προσπαθούν για τη νίκη σε οποιοδήποτε παιχνίδι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς προσπάθειας των ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα.

Ο προπονητής έκλεισε τις δηλώσεις του τονίζοντας την ανάγκη για άμεση συγκέντρωση στον επόμενο αγώνα. «Σήμερα ο ποδοσφαιρικός θεός μας έκανε τη χάρη. Θα πρέπει άμεσα να το ξεχάσουμε, διότι σύντομα έχουμε το επόμενο ματς», είπε, δείχνοντας την προσήλωση της ομάδας στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta