Ένα σοκαριστικό περιστατικό δηλητηρίασης σκύλων σημειώθηκε στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, όπου άγνωστος εισήλθε στην κατοικία ενός γιατρού και έριξε φόλα στα ζώα του. Το συμβάν, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός σκύλου, ενώ τα υπόλοιπα ζώα δίνουν σκληρή μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Η επίθεση στην κατοικία του γιατρού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο γιατρός που διαμένει στην περιοχή του Ακρωτηρίου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόκλητη επίθεση εναντίον των κατοικίδιων του. Άγνωστος δράστης, εκμεταλλευόμενος την απουσία του ιδιοκτήτη, εισήλθε στο σπίτι του και προέβη στην αποτρόπαια πράξη της δηλητηρίασης των σκύλων του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Η πράξη αυτή, που στρέφεται κατά ανυπεράσπιστων ζώων μέσα στον ίδιο τους τον χώρο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι τραγικές συνέπειες της δηλητηρίασης

Οι συνέπειες της δηλητηρίασης ήταν άμεσες και τραγικές για τα ζώα του γιατρού. Ένας από τους σκύλους δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στη φόλα, χάνοντας τη ζωή του. Το γεγονός αυτό προκαλεί θλίψη και οργή, καθώς ένα αθώο πλάσμα έχασε τη ζωή του με τόσο βίαιο τρόπο.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα σκυλιά που δηλητηριάστηκαν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μια σκληρή μάχη για τη ζωή τους. Οι προσπάθειες για τη σωτηρία τους είναι εντατικές, καθώς οι κτηνίατροι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης και να τα κρατήσουν ζωντανά.

Η αποκάλυψη του συμβάντος και η απουσία του ιδιοκτήτη

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ο γιατρός απουσίαζε από τη Σαντορίνη για προσωπικούς λόγους, γεγονός που επέτρεψε στον δράστη να δράσει ανενόχλητος. Η ανακάλυψη των δηλητηριασμένων ζώων έγινε από μία νοσηλεύτρια, η οποία συνεργάζεται με τον γιατρό.

Η νοσηλεύτρια ήταν αυτή που αντίκρισε την τραγική εικόνα των σκύλων και ειδοποίησε άμεσα για την κατάσταση. Η παρουσία της στο σπίτι του γιατρού ήταν καθοριστική για τον εντοπισμό του συμβάντος και την έναρξη των προσπαθειών για τη διάσωση των ζώων που ακόμα ζούσαν.

Το εμπόδιο των καμερών ασφαλείας στην έρευνα

Η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παρόλο που στην περιοχή του Ακρωτηρίου υπάρχουν κάμερες σε διάφορες επιχειρήσεις, φέρεται να ήταν απενεργοποιημένες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Αυτή η έλλειψη καταγεγραμμένου υλικού περιπλέκει την υπόθεση και δυσχεραίνει τις προσπάθειες των αρχών να ταυτοποιήσουν τον άγνωστο που εισήλθε στην κατοικία και προκάλεσε τη δηλητηρίαση. Η απουσία οπτικών τεκμηρίων καθιστά την αναζήτηση του υπεύθυνου μια πιο δύσκολη διαδικασία.

Η ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της Σαντορίνης, ειδικά στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Η δηλητηρίαση ζώων μέσα σε ιδιωτική κατοικία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των κατοικίδιων, αλλά και την αυθαιρεσία ορισμένων ατόμων.

Η μάχη που δίνουν τα υπόλοιπα ζώα για τη ζωή τους, σε συνδυασμό με τον θάνατο του ενός σκύλου, έχει ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, ζητώντας την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και την τιμωρία του δράστη. Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις και την απόδοση δικαιοσύνης για την αποτρόπαια αυτή πράξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki