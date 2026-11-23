Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) στη Ρόδο, όταν ένα νήπιο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο νηπιαγωγείο του. Το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός στάθμευσε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του.

Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι φοιτούσε εκεί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου, οι οποίοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η πορεία του σχολικού λεωφορείου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στην πόλη της Ρόδου, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το σχολικό λεωφορείο είχε παραλάβει το παιδί με σκοπό να το μεταφέρει στο νηπιαγωγείο του, όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το νήπιο δεν αποβιβάστηκε ποτέ στον προορισμό του, παραμένοντας εντός του οχήματος. Ο οδηγός του λεωφορείου, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού στο εσωτερικό του, φέρεται να στάθμευσε το όχημα σε ένα διαφορετικό σημείο της πόλης. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα το παιδί να παραμείνει εγκλωβισμένο μέσα στο σχολικό λεωφορείο για άγνωστο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Ο εντοπισμός του νηπίου

Παρά την απρόβλεπτη κατάσταση, το νήπιο κατάφερε τελικά να βγει μόνο του από το σχολικό λεωφορείο, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς το πέτυχε. Λίγο αργότερα, η παρουσία του μικρού παιδιού έγινε αντιληπτή από έναν διερχόμενο πολίτη, ο οποίος το εντόπισε μόνο του στον δρόμο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση προσοχή του.

Ο πολίτης, με πρόθεση να βοηθήσει, μετέφερε το νήπιο σε ένα κοντινό νηπιαγωγείο, καθώς θεώρησε ότι αυτό ήταν το σχολείο στο οποίο φοιτούσε το παιδί. Εκεί, έγινε αντιληπτό το όλο περιστατικό, καθώς το παιδί δεν ήταν εγγεγραμμένο στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, πυροδοτώντας την άμεση αντίδραση των υπευθύνων.

Η κινητοποίηση των αρχών και η παράδοση στους γονείς

Αμέσως μετά την αποκάλυψη του περιστατικού στο νηπιαγωγείο, ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε για να διαλευκάνει την υπόθεση και να εντοπίσει τους γονείς του παιδιού. Παράλληλα, οι γονείς του ανήλικου ενημερώθηκαν για το συμβάν και έσπευσαν να παραλάβουν το παιδί τους, βιώνοντας στιγμές αγωνίας.

Το νήπιο παραδόθηκε ασφαλές στους γονείς του, ολοκληρώνοντας έτσι την αγωνία που είχε προκληθεί από την απρόσμενη περιπέτεια. Η άμεση παρέμβαση του πολίτη και η γρήγορη αντίδραση των αρχών συνέβαλαν στην αίσια έκβαση του γεγονότος, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του παιδιού.

Οι νομικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους

Μετά την καταγραφή των γεγονότων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για το αδίκημα της έκθεσης. Η δικογραφία αυτή αφορά τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου, καθώς και το άτομο που είχε την ευθύνη να συνοδεύει τα παιδιά κατά τη μεταφορά τους, δηλαδή τον συνοδό.

Οι δύο εμπλεκόμενοι, ο οδηγός και ο συνοδός, προσήχθησαν στην αστυνομία για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η σχηματισθείσα ποινική δικογραφία θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για περαιτέρω ενέργειες. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει τη δικαστική οδό, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το νήπιο ξεχάστηκε μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis