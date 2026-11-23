Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο πολύκροτο σκάνδαλο του «Basketgate», καθώς οι δικαστικές αρχές προχωρούν στο άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών πειστηρίων που βρίσκονται στα χέρια τους. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από σχετικό αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης, το οποίο έγινε δεκτό από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή θεωρείται καθοριστική για την πορεία της έρευνας, καθώς αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις στη διαιτησία και τη χειραγώγηση αγώνων.

Δικαστική απόφαση για άρση του απορρήτου

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλει ο ανακριτής της υπόθεσης. Το αίτημα αφορούσε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» για την πρόσβαση στα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Μετά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου, οι συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των κατ’ οίκον ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Εκεί θα πραγματοποιηθεί η εξειδικευμένη ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων.

Στόχος η ανάκτηση κρίσιμων δεδομένων

Ο βασικός στόχος των δικαστικών αρχών είναι η ανάκτηση κρίσιμων δεδομένων από τις ψηφιακές συσκευές. Αυτά περιλαμβάνουν κλήσεις, μηνύματα τύπου SMS, καθώς και συνομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.

Τα δεδομένα αυτά εκτιμάται ότι θα ρίξουν άπλετο φως στον τρόπο δράσης του κυκλώματος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Επιπλέον, αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος του κάθε κατηγορουμένου στην υπόθεση, προσφέροντας σαφή εικόνα των ενεργειών τους.

Κομβική σημασία για την εξέλιξη της ανάκρισης

Η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της ανάκρισης. Τα ευρήματα που θα προκύψουν από αυτή την διαδικασία αναμένεται να επιβεβαιώσουν ή να συμπληρώσουν τις καταθέσεις των μαρτύρων, οι οποίες αφορούν τις παρεμβάσεις στη διαιτησία και τη χειραγώγηση αγώνων.

Παράλληλα, η έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να αποκαλύψει τυχόν επαφές με άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Αυτά τα πρόσωπα μπορεί να είναι παράγοντες, διαιτητές ή προπονητές, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί ενδεχομένως ο κύκλος των κατηγορουμένων.

Παράλληλες έρευνες και νέο κύμα στοχεύσεων

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με την ψηφιακή έρευνα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των θυρίδων και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Αυτός ο έλεγχος διενεργείται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναζητώντας τυχόν οικονομικές παρατυπίες.

Επιπρόσθετα, οι εξελίξεις δείχνουν πως έρχεται ένα νέο κύμα ερευνών, καθώς στο στόχαστρο του ανακριτή βρίσκονται ακόμη τέσσερις διαιτητές. Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ερευνώνται για την πιθανή εμπλοκή τους σε στημένους αγώνες στο μπάσκετ, γεγονός που προμηνύει περαιτέρω διεύρυνση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis