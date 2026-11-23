Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κλήθηκαν να επέμβουν σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Εκεί εντόπισαν δύο ανήλικα παιδιά, ένα 4χρονο κοριτσάκι και ένα 2χρονο αγοράκι, να βρίσκονται μόνα τους, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Η επιχείρηση των αρχών ακολούθησε τηλεφώνημα γειτόνων, οι οποίοι είχαν ακούσει τα παιδιά να κλαίνε επί ώρες.

Η αποκάλυψη και η επέμβαση της Άμεσης Δράσης

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν στις 23:15 έγινε τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση. Ο άνθρωπος που κάλεσε τις αρχές Θεσσαλονίκης ανέφερε έντονα παιδικά κλάματα μέσα από διαμέρισμα στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους, επισημαίνοντας πως τα ανήλικα έκλαιγαν ασταμάτητα από τις 17:00 το απόγευμα. Οι γείτονες είχαν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με τους ενοίκους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και διαπίστωσαν ότι μέσα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Εισαγγελία, ωστόσο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κλειδαράς και η ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών εντεινόταν, αποφασίστηκε η παραβίαση της εισόδου.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης μέσα στο διαμέρισμα

Μετά την είσοδό τους στο σπίτι, οι δύο αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά σε κακή κατάσταση. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα περιγράφηκαν ως προβληματικές, με το σπίτι να είναι ακατάστατο και βρώμικο. Στα πλάνα που εξασφαλίστηκαν, αποτυπώνονται ρούχα, αντικείμενα, μέχρι και σκουπίδια πεταμένα στο πάτωμα, ενώ υπήρχε στοίβα από πιάτα στον νεροχύτη της κουζίνας, καθιστώντας το δωμάτιο εστία μόλυνσης για τα παιδάκια.

Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στο πάτωμα, ανάμεσα σε ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες. Το δίχρονο αγοράκι έκλαιγε ασταμάτητα, ενώ η τετράχρονη αδελφή του καθόταν ήρεμη δίπλα στο κρεβάτι.

Η ανθρώπινη πλευρά των αστυνομικών

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο υπαστυνόμος Γιάννης Χατζηηλίας και ο συνάδελφός του, Νίκος Τζιβελέκας. Ο υπαστυνόμος Χατζηηλίας περιέγραψε τις στιγμές της επέμβασης, μιλώντας σε εκπομπή, και εξήγησε ότι η αγωνία του μεγάλωνε όσο περνούσε η ώρα και το κλάμα των παιδιών γινόταν εντονότερο. Τόνισε ότι αισθάνθηκε πως έπρεπε να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να φτάσει κοντά τους, καθώς φοβόταν ότι ενδεχομένως να κινδύνευε η ζωή τους, δηλώνοντας πως «αντέδρασα σαν πατέρας».

Μετά την είσοδό τους, ο ένας αστυνομικός πήρε στην αγκαλιά του το τετράχρονο κοριτσάκι, ενώ ο Γιάννης Χατζηηλίας ανέλαβε τη φροντίδα του δίχρονου αγοριού. Διαπίστωσε ότι το μικρό παιδί είχε λερωθεί και, αντιλαμβανόμενος ότι αυτό ενδεχομένως ήταν ένας από τους λόγους που έκλαιγε, αποφάσισε να το φροντίσει. Του άλλαξε την πάνα, του φόρεσε καθαρά ρούχα που βρήκε στο σπίτι και στη συνέχεια οι δύο αστυνομικοί ετοίμασαν τα παιδιά για να τα μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα.

Η σύλληψη των γονέων και οι νομικές εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γονείς, η 22χρονη μητέρα από τη Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της από την Παλαιστίνη, φέρονται να βρίσκονταν έξω από την πολυκατοικία την ώρα που οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο διαμέρισμα. Όπως αναφέρθηκε, οι δύο νεαροί φορούσαν βραδινά ρούχα και, όταν ρωτήθηκαν για ποιον λόγο βρίσκονταν στο σημείο, φέρονται να προσποιήθηκαν ότι ήταν απλοί περαστικοί, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί δικαστικά. Άλλη πηγή ανέφερε ότι η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της απουσίαζαν από το σπίτι λόγω εργασίας, με αποτέλεσμα τα δύο ανήλικα να παραμείνουν χωρίς επίβλεψη για αρκετές ώρες.

Οι γονείς εμφανίστηκαν αργότερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών, συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή. Κατά την παρουσία τους στο δικαστήριο, οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν ολιγοήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Η φροντίδα των παιδιών

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων. Από το ίδιο βράδυ, έπειτα από εισαγγελική εντολή, φιλοξενούνται στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου τέθηκαν υπό τη φροντίδα της αρμόδιας δομής. Η Εισαγγελία διέταξε επίσης κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο μικρών παιδιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis