Μια εκτεταμένη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Ζωγράφου, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι φλόγες τύλιξαν τέσσερα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα εντός της βάσης της υπηρεσίας, επί της οδού Κοκκινοπούλου. Παρότι η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, με ένα από τα οχήματα να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Άμεση και συντονισμένη επέμβαση της πυροσβεστικής

Η είδηση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 17:20 το απόγευμα της Δευτέρας. Η άμεση ενημέρωση οδήγησε σε ταχύτατη κινητοποίηση των αρμόδιων μονάδων, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή οχήματα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, στο σημείο της οδού Κοκκινοπούλου στου Ζωγράφου, έσπευσαν συνολικά 21 πυροσβέστες. Αυτό το δυναμικό υποστηρίχθηκε από επτά πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προέρχονταν από διάφορους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αττικής. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από τον 4ο, τον 12ο και τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης, αναδεικνύοντας την κλίμακα της κινητοποίησης που απαιτήθηκε για την κατάσβεση των φλογών.

Πώς ξεκίνησε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα λεωφορείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Το συγκεκριμένο όχημα είχε σταθμεύσει στον χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου από την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή. Από αυτό το σημείο, οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα και στα τρία άλλα λεωφορεία που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και σε αυτά.

Εκτός από τα τέσσερα αστυνομικά λεωφορεία, η πυρκαγιά επηρέασε και την καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος, το οποίο βρισκόταν επίσης στο χώρο. Οι φλόγες, μαζί με τους πυκνούς και μαύρους καπνούς που υψώνονταν στον ουρανό, ήταν ευδιάκριτες από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας μια ανησυχητική εικόνα στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ακούστηκαν και αρκετές εκρήξεις, οι οποίες αποδόθηκαν στη ανάφλεξη των ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, χωρίς ανθρώπινες απώλειες

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα σοβαρές όσον αφορά τις υλικές ζημιές στα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ένα από τα λεωφορεία καταστράφηκε ολοσχερώς από την ένταση των φλογών, καθιστώντας το εντελώς άχρηστο. Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα τρία λεωφορεία υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, οι οποίες κρίνονται σοβαρές και απαιτούν άμεσες και εκτεταμένες επισκευές για να μπορέσουν να τεθούν ξανά σε λειτουργία.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής και την επικινδυνότητα του περιστατικού, είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Κανένα άτομο, είτε από το προσωπικό είτε από τους πυροσβέστες, δεν αναφέρθηκε να έχει υποστεί σωματική βλάβη ή να έχει τραυματιστεί κατά την εκδήλωση, την εξέλιξη ή την κατάσβεση της πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας έτσι την απουσία ανθρώπινων απωλειών.

Διερεύνηση των αιτιών από το ανακριτικό κλιμάκιο

Ως προς τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Αυτή η αρχική υπόθεση βασίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό και αποτελεί την επικρατέστερη εκδοχή για την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο, η πλήρης και οριστική διευκρίνιση των αιτιών θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Αυτή η ειδική μονάδα θα εξετάσει λεπτομερώς όλα τα δεδομένα, θα συλλέξει μαρτυρίες και θα διενεργήσει τις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε και επεκτάθηκε η φωτιά στα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας στου Ζωγράφου.

Με πληροφορίες από: Enikos