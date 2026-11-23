Ένα αδιανόητο επεισόδιο σημάδεψε αγώνα βόλεϊ γυναικών στη Ναύπακτο, όπου η αρχηγός της φιλοξενούμενης ομάδας του Κοροίβου Αμαλιάδας φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με καταγγελίες, ένας οπαδός πυροβόλησε δύο φορές την παίκτρια με αεροβόλο όπλο, χρησιμοποιώντας πλαστικά σφαιρίδια. Το συμβάν έλαβε χώρα στο κλειστό γυμναστήριο Παπαχαραλάμπειο, κατά τη διάρκεια της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΕΣΠΕΠ.

Το περιστατικό στο γήπεδο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Ομόνοιας Ναυπάκτου και του Κοροίβου Αμαλιάδας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ). Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σετ, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας φέρονται να προέβησαν σε επίθεση εναντίον της αρχηγού του Κοροίβου Αμαλιάδας.

Η παίκτρια δέχθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο χτυπήματα από πλαστικά σφαιρίδια που εκτοξεύτηκαν από αεροβόλο όπλο. Το συμβάν προκάλεσε έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις, με την ομάδα του Κοροίβου Αμαλιάδας να δημοσιοποιεί το γεγονός και να ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση.

Η καταγγελία του Κοροίβου Αμαλιάδας

Οι φιλοξενούμενοι από την Αμαλιάδα, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασαν σχετικές φωτογραφίες και περιέγραψαν λεπτομερώς το περιστατικό. Στην ανάρτησή τους, τόνισαν ότι «παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια, η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο».

Η καταγγελία αυτή έφερε στο φως ένα σοβαρό ζήτημα βίας σε αθλητικούς χώρους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων. Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και της μαρτυρίας της ομάδας αποτέλεσε το έναυσμα για τις περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αθλητικών αρχών.

Η αντίδραση της ΕΣΠΕΠ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της για το συμβάν. Η ΕΣΠΕΠ ξεκαθάρισε τη θέση της, υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό».

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού. Αυτή η κίνηση δείχνει την αποφασιστικότητα της ΕΣΠΕΠ να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα και να διασφαλίσει την ακεραιότητα των αθλητών και την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων υπό την αιγίδα της.

Οι ενέργειες για τη διερεύνηση

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η ΕΣΠΕΠ έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία και αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε αναλυτική ενημέρωση και εξηγήσεις σχετικά με τις συνθήκες του καταγγελλόμενου περιστατικού και από τα δύο εμπλεκόμενα σωματεία, την Ομόνοια Ναυπάκτου και τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Επιπλέον, η Ένωση ζήτησε από την αθλήτρια που φέρεται να δέχθηκε τα σφαιρίδια, μια έγγραφη περιγραφή των γεγονότων. Αντίστοιχες έγγραφες αναφορές και μαρτυρίες ζητήθηκαν και από τους προπονητές, καθώς και από τα υπόλοιπα μέλη των πάγκων των δύο ομάδων. Τέλος, από τους αρμόδιους διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει ζητηθεί η διατήρηση και διάθεση, μέσω των νόμιμων διαδικασιών, τυχόν διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του γηπέδου.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες, η ΕΣΠΕΠ θα εξετάσει ενδελεχώς το φύλλο αγώνα, τις εκθέσεις των διαιτητών και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών γεγονότων, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Newsit