Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, όταν ξέσπασε φωτιά σε τρία λεωφορεία που ανήκουν στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Κοκκινοπούλου, εντός των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά» στην περιοχή του Γουδή. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή έκρηξη κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού, ενώ οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας.

Το περιστατικό της πυρκαγιάς στο στρατόπεδο του Γουδή

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, η φωτιά έπληξε τρία λεωφορεία που χρησιμοποιούνται από τις μονάδες αποκατάστασης τάξης, τα ΜΑΤ. Το συμβάν σημειώθηκε εντός του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά», το οποίο βρίσκεται στην οδό Κοκκινοπούλου, στην περιοχή του Γουδή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έλαβε την ενημέρωση για την πυρκαγιά περίπου στις 17:20 της ίδιας ημέρας. Η άμεση ανταπόκριση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η φωτιά αφορούσε οχήματα και εκδηλώθηκε σε χώρο στρατοπέδου, γεγονός που απαιτούσε ταχείες ενέργειες για την κατάσβεσή της και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Ενδεχόμενο έκρηξης κατά τον ανεφοδιασμό

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς είναι αυτό της έκρηξης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να σημειώθηκε έκρηξη λίγο μετά τις 17:00, δηλαδή λίγο πριν την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Αυτή η έκρηξη φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεφοδιασμού των λεωφορείων με καύσιμα.

Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, καθώς θα μπορούσε να εξηγήσει την αιφνίδια εκδήλωση της πυρκαγιάς στα τρία οχήματα των ΜΑΤ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση από τα αρμόδια κλιμάκια.

Η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά τη λήψη της κλήσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε σε πλήρη κινητοποίηση σημαντικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο στρατόπεδο «Νικολάου Ζορμπά». Συνολικά, 21 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα κατευθύνθηκαν προς το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που είχαν τυλίξει τα λεωφορεία.

Οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης προέρχονταν από διάφορους πυροσβεστικούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Συγκεκριμένα, στην οδό Κοκκινοπούλου έφτασαν πυροσβέστες και οχήματα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνέδραμε και προσωπικό με οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης, ενισχύοντας την προσπάθεια για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Έρευνα για τα αίτια από το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Πέρα από την επιχείρηση κατάσβεσης, οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Στο σημείο του συμβάντος, εντός του στρατοπέδου στο Γουδή, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Αυτό το ειδικό κλιμάκιο έχει την αρμοδιότητα να αναλάβει την ενδελεχή διερεύνηση όλων των πτυχών του περιστατικού.

Το έργο του Ανακριτικού Κλιμακίου περιλαμβάνει την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στα τρία λεωφορεία των ΜΑΤ. Στόχος είναι η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες και να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το τι οδήγησε στην πυρκαγιά. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Newsit