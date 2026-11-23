Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Γουδί, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κλούβες της Ελληνικής Αστυνομίας εντός του στρατοπέδου Ζορμπά. Το περιστατικό έλαβε χώρα συγκεκριμένα στη βάση των ΜΑΤ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο μαύρος καπνός που υψωνόταν από το σημείο ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ υπήρξαν και αναφορές για εκρήξεις.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και η κινητοποίηση

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για την πυρκαγιά στις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Δευτέρας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φωτιά που εκδηλώθηκε εντός των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου Ζορμπά, στην περιοχή του Γουδί, και συγκεκριμένα στη βάση των ΜΑΤ.

Η εικόνα του μαύρου καπνού που κάλυπτε τον ουρανό ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθιστώντας το περιστατικό ορατό από αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και εκρήξεις, οι οποίες πιθανόν να οφείλονταν σε υλικά που βρίσκονταν στα οχήματα ή σε ελαστικά.

Η αιτία και η επέκταση της φωτιάς

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η πυρκαγιά αποδίδεται σε μηχανική βλάβη. Η φωτιά ξεκίνησε αρχικά από ένα λεωφορείο που βρισκόταν σταθμευμένο εντός της βάσης των ΜΑΤ.

Δυστυχώς, λόγω της φύσης των οχημάτων και των εύφλεκτων υλικών, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα. Από το ένα λεωφορείο, η πυρκαγιά μεταδόθηκε και σε άλλα δύο οχήματα της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να πληγούν συνολικά τρεις κλούβες.

Η διερεύνηση των αιτιών

Για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε άμεσα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η φωτιά.

Οι ειδικοί αναμένεται να συλλέξουν μαρτυρίες και να διενεργήσουν αυτοψία στα καμένα οχήματα, προκειμένου να καταλήξουν στα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης και του τρόπου εξάπλωσης των φλογών.

Διαβεβαιώσεις από αστυνομικές πηγές

Σχετικά με το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, αστυνομικές πηγές προχώρησαν σε άμεσες διευκρινίσεις. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν κατηγορηματικά ότι δεν έχει σημειωθεί καμία κακόβουλη ενέργεια, αποκλείοντας το σενάριο του εμπρησμού και επιβεβαιώνοντας πως η αιτία ήταν η μηχανική βλάβη.

Επιπλέον, δόθηκαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι οι δεξαμενές καυσίμων, οι οποίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ εντός του στρατοπέδου, δεν απειλούνται από την πυρκαγιά. Αυτή η πληροφορία συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της ανησυχίας για περαιτέρω κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki