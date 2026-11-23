Σε συλλήψεις για υπόθεση πλαστών έργων τέχνης προχώρησε το ελληνικό FBI, ξετυλίγοντας ένα κουβάρι που ξεκίνησε από διαδικτυακές αγγελίες και οδήγησε σε έναν Αρχιμανδρίτη που ιερουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποκάλυψε τη διακίνηση πινάκων που αποδίδονταν στον γνωστό ζωγράφο Γεώργιο Μπουζιάνη, οι οποίοι πωλούνταν με πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας.

Η αποκάλυψη της απάτης και η καταγγελία

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την καταγγελία, σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλούνταν πίνακες, μεταξύ των οποίων και έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι οι εν λόγω πίνακες ήταν πλαστοί και συνοδεύονταν από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας. Επιπλέον, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς την εκτίμηση ότι οι δύο συγκεκριμένοι πίνακες πιθανόν να μην αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά να είναι μέρος μιας ευρύτερης σειράς πλαστών έργων του ίδιου ζωγράφου, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και διακινηθεί με την ίδια μεθοδολογία από έναν πλαστογράφο γνώριμο στις Αρχές.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και οι πλαστοί πίνακες

Οι φωτογραφίες με τους πλαστούς πίνακες είχαν αναρτηθεί σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία φιλοξενεί αγγελίες για την πώληση έργων τέχνης. Μετά την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, η σχετική αγγελία έχει πλέον διαγραφεί από την ιστοσελίδα.

Οι πίνακες, που αποδίδονταν στον Γεώργιο Μπουζιάνη, πωλούνταν έναντι 1.300 ευρώ ο καθένας. Στην αγγελία αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι το έργο συνοδεύεται από βεβαίωση πιστοποίησης, με σκοπό να πειστούν οι υποψήφιοι αγοραστές για τη γνησιότητά του. Το κείμενο της αγγελίας έγραφε: «Γνήσιο έργο του Γεώργιου Μπουζιάνη με βεβαίωση πιστοποίησης από πίσω, είναι από προσωπική συλλογή διαστάσεων 67Χ48 και το έργο 50Χ35».

Το ραντεβού-παγίδα και η σύλληψη

Το Σάββατο, οι αστυνομικοί οργάνωσαν ένα ραντεβού-παγίδα στον σταθμό του Μετρό Αμπελόκηποι. Εκεί, συνέλαβαν έναν 44χρονο Έλληνα, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος του κατόχου των έργων τέχνης. Ο 44χρονος είχε στην κατοχή του έξι πίνακες που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη και επρόκειτο να τους πουλήσει έναντι 5.150 ευρώ.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο 44χρονος προέβη σε δηλώσεις στους αστυνομικούς. Ανέφερε ότι το προφίλ με το όνομα «Ιωάννης», το οποίο χρησιμοποιούνταν για την πώληση των πινάκων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανήκει σε ένα άτομο που γνωρίζει από το 2014. Ο ίδιος ο «Ιωάννης» του είχε ζητήσει να παραλάβει τους πίνακες από το σπίτι του.

Η σύνδεση με τον αρχιμανδρίτη στις ΗΠΑ

Ο 44χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το πρόσωπο πίσω από το προφίλ «Ιωάννης» είναι ένας 49χρονος Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ιερουργεί ως Αρχιμανδρίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε, ο Αρχιμανδρίτης επισκέπτεται την Ελλάδα για έναν μήνα, μία φορά τον χρόνο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η αποκάλυψη αυτή έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς η έρευνα επεκτάθηκε για να διαπιστωθεί ο πλήρης ρόλος του Αρχιμανδρίτη στην υπόθεση της διακίνησης των πλαστών έργων τέχνης και των πλαστών πιστοποιητικών γνησιότητας.

Οι έρευνες και τα κατασχεθέντα

Μετά τις εξελίξεις, ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τόσο του 44χρονου συλληφθέντα όσο και του 49χρονου Αρχιμανδρίτη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία Εισαγγελέα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν σημαντικά αντικείμενα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές κατάσχεσαν 35 έργα τέχνης, 97 χρυσές λίρες, δύο πολύτιμους λίθους, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και το ποσό των 2.750 ευρώ σε μετρητά. Τα κατασχεθέντα στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκάλυψη του δικτύου διακίνησης των πλαστών έργων τέχνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis