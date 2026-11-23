Στη σύλληψη ενός 51χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Ωρωπού. Ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μετατρέποντας, όπως αναφέρεται, τον δρόμο σε πίστα αγώνων. Η ενέργειά του αυτή οδήγησε στην κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και στην παραπομπή του στον εισαγγελέα.

Η σύλληψη και η παραπομπή στη δικαιοσύνη

Ο 51χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, καθώς η συμπεριφορά του στον δρόμο κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στον Ωρωπό, διαπίστωσαν την παράβαση και προχώρησαν στην άμεση σύλληψή του.

Μετά τη σύλληψη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Ο οδηγός οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 74 χλμ./ώρα

Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο 51χρονος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας τα 194 χλμ./ώρα. Αυτή η ταχύτητα ξεπερνούσε κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της συγκεκριμένης οδού, το οποίο είναι καθορισμένο στα 120 χλμ./ώρα. Η διαφορά των 74 χιλιομέτρων ανά ώρα αποτελεί σημαντική υπέρβαση.

Η διαπίστωση της παράβασης έγινε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Οι συγκεκριμένες ομάδες χρησιμοποίησαν ειδική συσκευή ραντάρ για τον ακριβή προσδιορισμό της ταχύτητας του οχήματος του 51χρονου, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση.

Κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού

Η κίνηση του οχήματος με τόσο μεγάλη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο τον οδηγό, αλλά επεκτεινόταν και στους λοιπούς χρήστες της οδού, δηλαδή σε όλους τους άλλους οδηγούς και επιβάτες που κινούνταν στον ίδιο δρόμο την ίδια στιγμή.

Η υπερβολική ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, όπου συνυπάρχουν πολλά οχήματα, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Η ενέργεια του 51χρονου να μετατρέψει τον δρόμο σε «πίστα αγώνων» έθεσε σε δοκιμασία την ασφάλεια όλων των διερχόμενων.

Η δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας

Τη δικογραφία για την υπόθεση σχημάτισε το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι αρμόδιο για την επιβολή του νόμου και την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων στους μεγάλους οδικούς άξονες, όπως η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας.

Η δικογραφία αφορά αποκλειστικά την επικίνδυνη οδήγηση, όπως αυτή διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς των ΟΕΠΤΑ. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της παράβασης από τη δικαιοσύνη, με τον οδηγό να έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki