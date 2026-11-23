Το τεράστιο συγκρότημα κατοικιών του Γουίλ Σμιθ και της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, που βρίσκεται στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνια και η αξία του ανέρχεται στα 42 εκατομμύρια δολάρια, τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί της Δευτέρας. Μια κλήση για το περιστατικό έγινε γύρω στα μεσάνυχτα, ενημερώνοντας για φωτιά σε μια κατοικία που βρίσκεται στο οικόπεδο των 150 στρεμμάτων. Η πυρκαγιά έχει έκτοτε σβήσει, όπως επιβεβαιώθηκε από το τμήμα του σερίφη του Λος Άντζελες.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με την πρώτη κλήση για βοήθεια να γίνεται γύρω στα μεσάνυχτα. Το περιστατικό αφορούσε μια κατοικία που βρίσκεται μέσα στο εκτεταμένο οικόπεδο των 150 στρεμμάτων, το οποίο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος του Γουίλ Σμιθ στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνια. Η φωτιά έλαβε χώρα σε ένα από τα ακίνητα που συνθέτουν την πολυτελή ιδιοκτησία του διάσημου ζευγαριού.

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στις αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά είχε πιάσει σε συγκεκριμένη κατοικία εντός του οικοπέδου. Η άμεση ειδοποίηση επέτρεψε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την ειδοποίηση για την πυρκαγιά, ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο του συμβάντος. Πλάνα που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν τα οχήματα των αρχών να βρίσκονται στο ακίνητο, με τα φώτα τους να αναβοσβήνουν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Παράλληλα, σύννεφα καπνού υψώνονταν πάνω από την κατοικία που είχε τυλιχτεί στις φλόγες.

Αρκετά οχήματα παρατηρήθηκαν να εισέρχονται στο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Cold Canyon Road, περνώντας από την μπροστινή πύλη του. Η επέμβαση των δυνάμεων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Το τμήμα του σερίφη του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε πως η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και έχει σβήσει, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών

Το συγκρότημα κατοικιών που ανήκει στον Γουίλ Σμιθ και την Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ αποτελεί ένα τεράστιο και πολυτελές ακίνητο, η συνολική αξία του οποίου εκτιμάται στα 42 εκατομμύρια δολάρια. Η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια και εκτείνεται σε ένα οικόπεδο 150 στρεμμάτων, προσφέροντας μεγάλη ιδιωτικότητα.

Η κατασκευή της συγκεκριμένης κατοικίας, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δεκατρία μπάνια, ολοκληρώθηκε το έτος 2010. Το ακίνητο είναι γνωστό για το μέγεθος και τις ανέσεις του, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυτελούς διαβίωσης στην περιοχή. Το ζευγάρι Σμιθ έχει επενδύσει σημαντικά στην ιδιοκτησία αυτή.

Ιστορικό προηγούμενων συμβάντων

Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με φωτιά και στο παρελθόν. Το τεράστιο σπίτι του Γουίλ Σμιθ και της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ είχε υποστεί ανακαίνιση μετά από μια άλλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το έτος 2021. Αυτό υποδηλώνει ότι η περιοχή ή το ίδιο το ακίνητο έχουν ιστορικό παρόμοιων περιστατικών που απαιτούν επισκευές και αποκαταστάσεις.

Επιπλέον, η οικογένεια του Γουίλ Σμιθ φέρεται να αναγκάστηκε να εκκενώσει την περιοχή κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Πάλισεϊντς, η οποία σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Παρόλο που υπήρξε αυτή η αναγκαστική εκκένωση, ο ίδιος ο ηθοποιός δεν προέβη ποτέ σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση εκείνη την περίοδο, διατηρώντας σιγή ιχθύος για το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki