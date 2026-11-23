Μήνυση 38χρονης στην Πάτρα κατά του πρώην συζύγου της για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους

Μια σοβαρή καταγγελία που αφορά ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε μια 38χρονη μητέρα εναντίον του πρώην συζύγου της, καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους. Τα φερόμενα περιστατικά, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η καταγγελία της 38χρονης μητέρας

Η 38χρονη μητέρα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης στην Ασφάλεια Πατρών, περιγράφοντας περιστατικά που φέρεται να έζησε η ανήλικη κόρη της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πρώην σύζυγός της, πατέρας του 7χρονου κοριτσιού, φέρεται να τέλεσε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Η σοβαρότητα των κατηγοριών έχει κινητοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Η γυναίκα, με την πράξη της, έφερε στο προσκήνιο μια υπόθεση που, όπως αναφέρεται, έχει συγκλονίσει την Πάτρα. Η καταγγελία κάνει λόγο για έναν εφιάλτη που βίωσε η ανήλικη από τον ίδιο της τον πατέρα, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα ευαίσθητη και χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης.

Το χρονικό των φερόμενων περιστατικών

Τα καταγγελλόμενα περιστατικά, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στη μήνυση που υποβλήθηκε, τοποθετούνται χρονικά σε συγκεκριμένη περίοδο. Συγκεκριμένα, φέρεται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών του 2026. Η χρονική αυτή περίοδος προσδιορίζεται με ακρίβεια, καλύπτοντας το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της 38χρονης, φέρεται να σημειώθηκαν εντός της πόλης της Πάτρας. Η ακριβής χρονική τοποθέτηση και ο τόπος των φερόμενων συμβάντων αποτελούν κεντρικά στοιχεία της μήνυσης και της εν εξελίξει προανάκρισης.

Η υποβολή της μήνυσης και η αντίδραση των αρχών

Η 38χρονη μητέρα, αποφασισμένη να προστατεύσει την κόρη της, μετέβη στην Ασφάλεια Πατρών για να υποβάλει τη μήνυση κατά του πρώην συζύγου της. Η κίνησή της αυτή έθεσε σε άμεση εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις διωκτικές αρχές. Η μήνυση κατατέθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης διερεύνησης της υπόθεσης.

Μετά την υποβολή της μήνυσης, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ξεκίνησαν αμέσως τις ενέργειές τους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια της αστυνομίας, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διαλεύκανση των σοβαρών αυτών κατηγοριών. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα.

Η εν εξελίξει προανάκριση

Οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας, και ειδικότερα η Ασφάλεια Πατρών, διεξάγουν ήδη προανάκριση για την υπόθεση. Στόχος της προανάκρισης είναι η πλήρης διαπίστωση των γεγονότων και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα ρίξουν φως στην καταγγελία της 38χρονης μητέρας. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση της αλήθειας.

Οι αστυνομικοί εργάζονται μεθοδικά για να εξετάσουν κάθε πτυχή της καταγγελίας. Η προανάκριση περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών και την αξιολόγηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου, προκειμένου να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνές τους.

Με πληροφορίες από: Newsit