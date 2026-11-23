Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι τους. Το περιστατικό οδήγησε στη διακομιδή των μαθητών στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ αμφότεροι επέστρεψαν καλά στην υγεία τους στο σπίτι τους. Ο Δήμος Πετρούπολης, σε ανακοίνωσή του, απέδωσε το συμβάν σε έλλειψη προσωπικού και κονδυλίων, ενώ ενημέρωσε για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την άμεση αντικατάσταση όλων των παλαιών φωτιστικών στα σχολεία της πόλης.

Το συμβάν στο 1ο Γενικό Λύκειο

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, όταν ένα πλαστικό κάλυμμα από φωτιστικό οροφής έπεσε εντός του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης. Από την πτώση, ο ένας μαθητής δέχτηκε το χτύπημα απευθείας από το κάλυμμα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στο μάτι από τα θραύσματα που προκλήθηκαν. Και οι δύο μαθητές διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοήθειών, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών από τους γιατρούς, οι μαθητές επέστρεψαν στις οικίες τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή, γεγονός που ανακούφισε τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Άμεση αντίδραση της δημοτικής αρχής

Η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης αντέδρασε άμεσα μετά την ενημέρωσή της για το συμβάν. Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε στο πλευρό των τραυματισμένων μαθητών, των γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη προσωπικά στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο, επιδεικνύοντας άμεσο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για τους μαθητές. Επίσης, παρέμεινε σε συνεχή επαφή με τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ εργαζόμενοι του Δήμου μετέβησαν στον χώρο για τη διενέργεια ελέγχου και αυτοψίας. Η Δημοτική Αρχή εξέφρασε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους μαθητές.

Οι αιτίες που επικαλείται ο δήμος

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πετρούπολης απέδωσε το περιστατικό σε διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία και συντήρηση των σχολικών υποδομών.

Η δημοτική αρχή υπογράμμισε ότι μάχεται συνεχώς με την κυβέρνηση για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, καθώς θεωρεί ότι η πολιτική των κυβερνήσεων αντιμετωπίζει την ανάγκη των παιδιών για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια ως κόστος. Παρά τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, η έλλειψη πόρων και προσωπικού δημιουργεί κενά στην ασφάλεια.

Προγραμματισμός αντικατάστασης φωτιστικών

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της, η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης ενημέρωσε ότι έχει ήδη καταφέρει να διασφαλίσει χρηματοδότηση. Σε αυτή τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων έργων, έχει ενταχθεί και η αντικατάσταση όλων των παλαιών φωτιστικών που βρίσκονται στα σχολεία της πόλης. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Η έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των φωτιστικών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Ο στόχος είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεί πάγια προτεραιότητά της.

Μελλοντικές ενέργειες και Ημέρα Παιδείας

Πέρα από την άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών, ο Δήμος Πετρούπολης προγραμματίζει περαιτέρω ενέργειες. Το προσεχές διάστημα, και ενόψει της 15ης Δεκεμβρίου, η οποία έχει οριστεί ως Ημέρα Παιδείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατόπιν εισήγησης των εκλεγμένων της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις.

Στις συζητήσεις αυτές θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη των αναγκών και την εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλα τα σχολικά κτίρια της Πετρούπολης.

Με πληροφορίες από: Topontiki