Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου του 2026, στην Εύβοια. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας την προσοχή των κατοίκων. Οι πρώτες αναφορές για το φαινόμενο έκαναν λόγο για σεισμό που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά από τη στιγμή της ενημέρωσης.

Το μέγεθος και η γεωγραφική έκταση της δόνησης

Η σεισμική δόνηση, όπως καταγράφηκε από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το μέγεθος αυτό υποδεικνύει μια δόνηση που, αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρή, ήταν ικανή να γίνει αισθητή σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Η Εύβοια αποτέλεσε την περιοχή εκδήλωσης του σεισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Αυτό επιβεβαιώνει την εμβέλεια της δόνησης, καθώς οι κάτοικοι της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι ένιωσαν το ελαφρύ κούνημα. Η αισθητότητα στην Αττική υπογραμμίζει την εγγύτητα του επίκεντρου σε αστικά κέντρα.

Ο εντοπισμός του επίκεντρου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η δόνηση εκδηλώθηκε ανάμεσα στην Εύβοια και την Αττική, σε ένα σημείο που συνδέει γεωγραφικά τις δύο περιοχές.

Οι επιστημονικές μετρήσεις προσδιόρισαν το επίκεντρο με μεγαλύτερη ακρίβεια, τοποθετώντας το 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας. Αυτός ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του φαινομένου και την περιοχή που επηρεάστηκε άμεσα από τη σεισμική δραστηριότητα.

Το εστιακό βάθος της δόνησης

Εκτός από το μέγεθος και το επίκεντρο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπολόγισε και το εστιακό βάθος του σεισμού. Αυτό το χαρακτηριστικό της δόνησης εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την ανάλυση των σεισμικών φαινομένων.

Ο υπολογισμός του εστιακού βάθους στα 10 χιλιόμετρα δίνει μια εικόνα για το σημείο κάτω από την επιφάνεια της Γης όπου εκδηλώθηκε η ρήξη. Αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά για τους επιστήμονες που μελετούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου.

Ο χρόνος εκδήλωσης του σεισμού

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου του 2026. Η χρονική αυτή αναφορά δίνει ένα σαφές πλαίσιο για το πότε εκδηλώθηκε το φαινόμενο. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σεισμό που συνέβη «πριν από λίγα λεπτά» από τη στιγμή της δημοσίευσης των ειδήσεων.

Αυτή η άμεση χρονική αναφορά υπογραμμίζει την επικαιρότητα του γεγονότος και την ταχύτητα με την οποία έγιναν διαθέσιμα τα πρώτα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς. Η ταυτόχρονη αισθητότητα σε Εύβοια και Αττική, λίγο πριν το μεσημέρι, κατέστησε τον σεισμό ένα άμεσο θέμα ενημέρωσης για το κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos