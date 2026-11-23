Κίνδυνοι για την όραση, οι οποίοι συχνά υποτιμώνται, μπορεί να κρύβονται πίσω από τη χρήση συσκευών λέιζερ για αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπο. Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η χρήση τους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις και χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές, ακόμα και μη αναστρέψιμες, βλάβες στα μάτια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι συσκευές χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους και μη ειδικούς επαγγελματίες.

Οι κίνδυνοι για την όραση από τις αισθητικές παρεμβάσεις

Η ΕΟΕ υπογραμμίζει εμφατικά την ανάγκη για απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ασφάλειας κατά τη διάρκεια των αισθητικών παρεμβάσεων με λέιζερ. Οι πολίτες καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον Οφθαλμίατρο εάν παρουσιάσουν οποιαδήποτε συμπτώματα μετά την έκθεσή τους στο λέιζερ, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να είναι καθοριστική.

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας εστιάζει στους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την αλόγιστη ή λανθασμένη χρήση των συσκευών λέιζερ. Η ενέργεια της δέσμης έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει στον οφθαλμικό βολβό, προκαλώντας εγκαύματα στην εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η διείσδυση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στον αμφιβληστροειδή, με συνέπειες που ενδέχεται να είναι μη αναστρέψιμες.

Η δημοφιλία της αποτρίχωσης με λέιζερ και οι ειδικές προφυλάξεις

Μία από τις πλέον διαδεδομένες αισθητικές παρεμβάσεις σήμερα είναι η αποτρίχωση με λέιζερ, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως το λέιζερ Αλεξανδρίτη, το diode ή το Nd:YAG, ειδικά στην περιοχή του προσώπου. Ενόψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, περίοδο κατά την οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για τέτοιου είδους επεμβάσεις, η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία κρίνει αναγκαίο να επισημάνει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή.

Η εφαρμογή του λέιζερ κοντά στην περιοχή των ματιών απαιτεί εξαιρετική προσοχή, καθώς η ευαισθησία του οφθαλμού καθιστά την περιοχή αυτή ιδιαίτερα ευάλωτη. Η ΕΟΕ τονίζει ότι η προστασία των ματιών πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα τόσο του εξεταζόμενου όσο και του χειριστή της συσκευής, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες επιπλοκές.

Πιθανές βλάβες στον οφθαλμικό βολβό και τον αμφιβληστροειδή

Η ενέργεια της δέσμης του λέιζερ, αν δεν χρησιμοποιηθεί με τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στην εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού. Αυτά τα εγκαύματα, αν και συχνότερα εμφανίζονται στην επιφάνεια, δεν είναι αμελητέα και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Η διείσδυση της ακτινοβολίας μπορεί να έχει σοβαρότερες συνέπειες.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η ενέργεια του λέιζερ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αμφιβληστροειδή, το ευαίσθητο στρώμα ιστού στο πίσω μέρος του ματιού που είναι υπεύθυνο για την όραση. Τέτοιες βλάβες μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες και να οδηγήσουν σε μόνιμη απώλεια όρασης, καθιστώντας την προληπτική προστασία των ματιών απολύτως αναγκαία.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με την ΕΟΕ

Σύμφωνα με την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, υπάρχουν συγκεκριμένοι βασικοί παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα οφθαλμικών βλαβών κατά τις αισθητικές επεμβάσεις με λέιζερ. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες είναι η μη χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών ή προστατευτικών φακών για τον εξεταζόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Η απουσία αυτού του βασικού εξοπλισμού αφήνει τα μάτια απροστάτευτα στην ακτινοβολία του λέιζερ.

Αντίστοιχα, είναι απαραίτητο και ο χειριστής της συσκευής να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Επιπλέον, η πραγματοποίηση θεραπειών από μη πιστοποιημένο προσωπικό ή χωρίς την απαιτούμενη ιατρική επίβλεψη αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου, καθώς η έλλειψη εξειδίκευσης και γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένους χειρισμούς και ατυχήματα.

Τέλος, η χρήση συσκευών χαμηλού κόστους ή άγνωστης προέλευσης, οι οποίες δεν φέρουν πιστοποίηση ασφαλείας, συνιστά επίσης έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να μην πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ματιών των ατόμων που υποβάλλονται σε αυτές τις αισθητικές επεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki