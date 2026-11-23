Ένας 49χρονος αρχιμανδρίτης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με διεθνείς προεκτάσεις, καθώς αναζητείται για τη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης. Το όνομά του έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με έντονες εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις στην Αυστραλία, καθώς και με καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες και αντιποίηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Παράλληλα, έχουν δημοσιευθεί καταγγελίες που αφορούν διαδικτυακές συνομιλίες του με άνδρες μέσω εφαρμογής.

Η υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης και οι οικονομικές καταγγελίες

Ο 49χρονος αρχιμανδρίτης, ο οποίος πλέον καταζητείται, εμπλέκεται σε μια υπόθεση που αφορά τη διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, με διεθνείς προεκτάσεις. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του έρχεται στο φως της δημοσιότητας για σοβαρές κατηγορίες.

Στο παρελθόν, αυστραλιανά δημοσιεύματα είχαν αναφερθεί σε καταγγελίες εις βάρος του, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων από μια ηλικιωμένη ενορίτισσα. Οι καταγγελίες αυτές προστίθενται στο ιστορικό των αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων του.

Η διαδρομή στην Αυστραλία και οι εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις

Η παρουσία του αρχιμανδρίτη στην Αυστραλία ξεκίνησε στις αρχές του 2011, όταν έφτασε στην Αδελαΐδα. Εκεί, στγάστηκε ως επίσκοπος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, μια κίνηση που σχεδόν αμέσως προκάλεσε έντονες εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, ο αρχιμανδρίτης είχε αφήσει πίσω του μια ταραχώδη εκκλησιαστική διαδρομή στην Ελλάδα. Οι σχέσεις του με παρατάξεις του παλιοημερολογιτικού χώρου στην Ελλάδα αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα ζητήματα που τέθηκαν με την άφιξή του στην Αυστραλία, δημιουργώντας ένα κλίμα αμφισβήτησης γύρω από το πρόσωπό του.

Οι καταγγελίες για αντιποίηση αξιώματος και η καθαίρεση

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της ομογενειακής εφημερίδας «Νέος Κόσμος», ο αρχιμανδρίτης συνδέθηκε με την ομάδα των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών (ΓΟΧ). Φέρεται επίσης να απέκτησε τον τίτλο του Επισκόπου Τριμυθούντος, στο πλαίσιο της λειτουργίας της λεγόμενης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Σύνοδος των Παλαιοημερολογιτών, μια παράταξη του Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου Β΄, κατήγγειλε τον αρχιμανδρίτη μέσω επιστολής για αντιποίηση αρχής. Στην επιστολή αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε και στις ελληνικές αρχές, υπενθυμιζόταν η καθαίρεση του αρχιμανδρίτη από το αρχιερατικό του αξίωμα. Ο ίδιος κατηγορούνταν ότι αντιποιούνταν την «Εκκλησιαστική αρχή» που φέρεται να τον τοποθέτησε στην Αυστραλία.

Στην ίδια επιστολή, τονιζόταν ότι ο αρχιμανδρίτης «δεν κατέχει κανένα Ιερατικό Αξίωμα και σφετερίζεται το Επισκοπικό Αξίωμα». Γινόταν επίσης επίκληση σε σχετική απόφαση που είχε εκδοθεί το 2004 από το Πρωτοδικείο Πειραιά. Οι κατηγορίες ανέφεραν ότι ο αρχιμανδρίτης υπέκλεψε και αντιποιήθηκε τον τίτλο Τριμυθούντος, από τον οποίο η Ιερά Σύνοδος τον είχε καθαιρέσει, και ότι παρασύρει το ευσεβέστατο πλήρωμα ως «λαοπλάνος».

Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι περαιτέρω εξελίξεις

Πέρα από τις εκκλησιαστικές και οικονομικές καταγγελίες, ο αρχιμανδρίτης ήρθε στο προσκήνιο και εξαιτίας ισχυρισμών ότι διατηρούσε διαδικτυακές συνομιλίες με άνδρες. Αυτές οι συνομιλίες φέρεται να λάμβαναν χώρα μέσω της εφαρμογής Grindr, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στις αμφιλεγόμενες δραστηριότητές του.

Λίγους μήνες πριν από την καταγγελία του Δεκεμβρίου του 2011 από τη Σύνοδο των Παλαιοημερολογιτών, ο τότε μητροπολίτης Νότιας Αυστραλίας, Νίκανδρος, φέρεται να είχε καλέσει τον αρχιμανδρίτη να εμφανιστεί ενώπιόν του. Η καθαίρεση του αρχιμανδρίτη από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και η ρήξη με παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις αποτελούν σημαντικά σημεία στην υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis