Ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, προέβη σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τις αναφορές περί υψηλών σεισμικών επιταχύνσεων στις περιοχές του Ξυλοκάστρου και του Λουτρακίου. Ο κ. Λέκκας τόνισε με σαφήνεια ότι αυτές οι αναφορές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνονται ως πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό στην περιοχή. Η δήλωσή του αυτή έρχεται να αποσαφηνίσει το τοπίο και να καθησυχάσει το κοινό, μετά από προηγούμενη διάλεξή του στην Κόρινθο.

Η αρχική αναφορά και η αναγκαία διευκρίνιση

Πρόσφατα, ο Ευθύμιος Λέκκας είχε προβεί σε μια προειδοποίηση σχετικά με την ύπαρξη ιδιαίτερα υψηλών σεισμικών επιταχύνσεων στις περιοχές του Ξυλοκάστρου και του Λουτρακίου. Η προειδοποίηση αυτή είχε διατυπωθεί κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης που πραγματοποίησε σε μια ημερίδα, η οποία έλαβε χώρα στην Κόρινθο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη αναφορά σε υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πρόβλεψη για επικείμενο σεισμό. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας υπογράμμισε ότι το γεγονός των υψηλών σεισμικών επιταχύνσεων δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα ακολουθήσει σεισμός και καταστροφές, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση αδικαιολόγητου πανικού.

Ο ρόλος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Ο Ευθύμιος Λέκκας κατέχει τη θέση του προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ενός φορέα με κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων προστασίας του πληθυσμού και των υποδομών από σεισμικά φαινόμενα.

Οι δηλώσεις του κ. Λέκκα, ως επικεφαλής αυτού του σημαντικού φορέα, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αποσκοπούν στην έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης, μέσω της πρόληψης και της σωστής πληροφόρησης.

Το πλαίσιο της ημερίδας στην Κόρινθο

Ο κ. Λέκκας παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο της ημερίδας στην Κόρινθο, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η συγκεκριμένη ημερίδα είχε ως κεντρικό θέμα τον αντισεισμικό σχεδιασμό της πόλης της Κορίνθου, αναδεικνύοντας τη σημασία της προετοιμασίας σε τοπικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην ευρύτερη περιοχή. Οι εργασίες της ημερίδας επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων και των υποδομών, με απώτερο σκοπό την προστασία των πολιτών.

Η επισήμανση για τη δημοσιογραφική ερμηνεία

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο μερικές φορές ερμηνεύονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις από τα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι «δυστυχώς οι δημοσιογράφοι δεν είναι πάντα έτοιμοι να κατανοήσουν αυτά που λέμε», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ακρίβεια στην μετάδοση της πληροφορίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι δημοσιογράφοι «δίνουν βάρος σε κάποια θέματα που τα τονίζουν περισσότερο και κινδυνολογούν». Αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση αδικαιολόγητης ανησυχίας και φόβου στο κοινό, καθώς και σε λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την πραγματική κατάσταση και τους κινδύνους.

Η ανάγκη για υπεύθυνη και ακριβή μετάδοση της επιστημονικής πληροφορίας είναι κρίσιμη, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία από φυσικές καταστροφές. Ο κ. Λέκκας με τις διευκρινίσεις του επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το μήνυμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μεταδίδεται με τον σωστό τρόπο, χωρίς παρερμηνείες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta